Interview mit US-Generalmajor über vermisste Soldaten "Die Zeit ist unser Feind!"

Carsten Koall / DER SPIEGEL

Kelly McKeague, 58, pensionierter Generalmajor der US-Luftwaffe, ist seit September 2017 Direktor der Defense POW/ MIA Accounting Agency mit Sitz in Washington: Seine Behörde organisiert weltweit die Suche nach amerikanischen Kriegsgefangenen und im Einsatz vermissten Soldaten. Für diese Aufgabe stehen der Spezialtruppe jährlich rund 131 Millionen Dollar zur Verfügung.

SPIEGEL: Herr McKeague, warum ist es so wichtig, auch nach vielen Jahrzehnten noch die Überreste verschollener US-Soldaten zu bergen und in die Vereinigten Staaten zurückzubringen?

McKeague: Das ist unsere moralische Verantwortung, ja sogar unsere heilige Pflicht. Wir senden damit ein Signal an alle Männer und Frauen, die für die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg ziehen: Wenn das Schlimmste passiert, dann tun wir alles, was in unserer Macht steht, um euch nach Hause zu bringen. Ich bin immer wieder überrascht, wie wichtig dies sogar noch für die Großenkel und Großneffen ist.

SPIEGEL: Der US-Kongress verlangt von Ihrer Behörde, dass Sie jedes Jahr die Gebeine von mindestens 200 verschollenen Soldaten identifizieren. Im vergangenen Jahr ist Ihnen das zum ersten Mal gelungen. Wie kam es zu diesem Durchbruch?

McKeague: Das ist zu einem Gutteil dem wissenschaftlichen Fortschritt zu verdanken. Unsere Labors sind inzwischen in der Lage, auch aus chemisch stark angegriffenen Knochenfunden DNA-Material zu extrahieren. Außerdem profitieren wir erheblich von einer Datenbank, in der Brustkorb-Röntgenbilder Tausender amerikanischer Soldaten katalogisiert sind. Ich wusste das vorher gar nicht: Das Schlüsselbein jedes Menschen ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck. Wenn wir bei Grabungen auf ein Schlüsselbein stoßen, machen wir neuerdings davon ein Foto. Das speisen wir in die Datenbank ein, und wenn es eine Übereinstimmung gibt, bekommen wir nach wenigen Sekunden einen Treffer angezeigt.

SPIEGEL: Sie arbeiten bei Ihrer Suche mit DNA-Proben, die Ihnen die Familien der Verschollenen zur Verfügung stellen. Weckt das nicht Hoffnung bei den Angehörigen, die Sie womöglich gar nicht erfüllen können?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.