Der Palast zur goldenen Pforte, le Palais de la Porte Dorée, liegt nur wenige Autominuten vom Pariser Zentrum entfernt, könnte aber ebenso in einem anderen Land stehen und in einer anderen Zeit sowieso. Der riesige Bau aus dem Jahr 1931 ist eine Hymne an die Welt: Wandgemälde zeigen die Schönheit Asiens und Afrikas, es ist ein Fest aus Palmen, sittsamen Familien und dem Versprechen einer paradiesisch anmutenden Natur, dort in Übersee.

Der Palast sollte den Bürgern Frankreichs Nutzen und Gefälligkeit des Kolonialreichs nahebringen. Die Welt ist groß, und Frankreich hat, mit seinen universellen Werten, seiner Kultur und seinem Wissen, die passenden Instrumente, um etwas aus ihr zu machen: Viele Wandgemälde zeigen weiße Segelschiffe, zu denen kräftige junge Männer wertvolle Fracht schleppen.

Frankreich strahlt in die Welt, und die dankt es mit Bananen und Gold. Heute liegt der Palast abseits, ein Ziel vor allem für Schulklassen. Sie kommen gern, denn in dem Bau ist auch ein Aquarium, sogar mit Clownfischen. Man sieht den Kindern an, dass ihre Eltern oder Vorfahren mal aus Teilen der Welt kamen, in denen die Haut etwas anders gefärbt ist. Sie sind noch in der Grundschule. An der Garderobe reicht eine Kiste aus, um all ihre Jacken, Parkas zu fassen, aus der Vielfalt wird ein blau-rosa Knäuel.

Vielfalt und Einheit, Weltgeltung und Verzagtheit, das sind derzeit die Themen in Paris. Dieser verrückte Präsidentschaftswahlkampf bringt gnadenlos ans Licht, womit die französische Gesellschaft seit 1931, als die Welt noch ein Versprechen war, nicht richtig klarkommt.

