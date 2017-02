Präsidentschaftswahl in Frankreich Das größere Übel

Europa schaut auf Frankreich in diesem entscheidenden Wahljahr, und die Franzosen hauen schwer auf den Putz: Drei Monate vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 7. Mai haben sie bereits einen guten Teil ihres politischen Establishments vom Hof gejagt, und wenn nicht alles täuscht, geht das Saubermachen weiter. Es geht um die Frage, ob die Karriere des konservativen Politikers François Fillon zu Ende ist, der zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehörte, bis ein "großer Rillettes-Fleck auf seiner weißen Weste auftauchte", wie die Zeitung "Le Canard enchaîné" schrieb. Aber der Reihe nach.

Zuerst wurde der blasseste aller Präsidenten, François Hollande, durch katastrophale Umfragewerte gleich vorab an einer neuen Kandidatur fürs höchste Staatsamt gehindert. Sein Premierminister Manuel Valls, der einst beliebteste Politiker des Landes, fand sich bei Vorwahlen der Linken aus der Bahn gekegelt. Ebenso erging es dem "Omnipräsidenten" Nicolas Sarkozy bei den Vorwahlen der Konservativen, bei denen es auch den König aller Umfragen erwischte, den alten Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé, der sich zwischenzeitlich schon am Ende des roten Teppichs wähnen durfte, die mürbe Hand an der Pforte des Élysée-Palasts.

Nun also sieht das Tableau der Kandidaten - mit oder ohne Fillon - völlig anders und deutlich aufregender aus als noch vor wenigen Wochen erwartet, und der nach Fußball und Rugby dritte Volkssport der Franzosen, das Berechnen aller möglichen und unmöglichen Wahlkonstellationen, füllt alle Spalten und Sendezeiten. Die große Frage ist: Wer kann Marine le Pen noch stoppen?

