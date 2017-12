Härtetest Mit dem selbstfahrenden Auto mitten durch die City - klappt das?

Gut möglich, dass durch die amerikanische Millionenstadt Phoenix bald Robotertaxis rollen. Die Firma Waymo, eine Konzernschwester von Google, will in wenigen Monaten mit der Generalprobe beginnen. Dann sitzen erstmals Passagiere allein in unbemannten Autos.

Ein technischer Triumph, keine Frage - aber vergleichsweise leicht errungen. Denn auf den breiten, pfeilgeraden Straßen der Wüstenmetropole in Arizona können die selbstfahrenden Maschinen in der Regel dahinsausen fast wie auf Schienen. Kaum ein Fußgänger, kaum ein Radfahrer stört den Verkehr.

Aus gutem Grund erprobt Waymo die Technik im Großraum Phoenix - und nicht etwa in den Gassen von Delft. Dort bietet sich das typisch kleinteilige Bild niederländischer Ortskerne: Kanäle, Brücken, enge Sträßchen. Passanten laufen kreuz und quer, Radler schlängeln sich durchs Gewühl. Die stolze Roboterflotte käme hier nicht weit; binnen Kurzem würden die Autos aus Amerika ratlos liegen bleiben.

Für Dariu Gavrila dagegen ist Delft genau der richtige Ort. "Hier stellen sich die härtesten Probleme des autonomen Fahrens", sagt der Computerspezialist. Er leitet die neue Forschungsgruppe "Intelligent Vehicles" an der hiesigen Technischen Universität. Gavrilas Ziel: Ein selbstfahrendes Auto, das im Durcheinander von Delft bestehen kann - es hätte dann auch andernorts wenig zu befürchten (außer vielleicht in Rom oder Palermo).

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.