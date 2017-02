Autokratische Herrscher Der Zerstörung des Verstandes

Die unmittelbaren Ursachen der Unruhen in Berlin hängen mit der jüngsten Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik zusammen. Die Feinde der Deutschen Demokratischen Republik in Westdeutschland begreifen, das die praktische Durchführung des neuen Kurses unserer Partei und Regierung - des Kurses auf Hebung des Lebensstandards der breitesten Massen und Stärkung der Rechtssicherheit - zu schweren Rückschlägen für sie, zu ihrer Katastrophe führen muss. Das haben sie selber zugegeben.

So begann am 18. Juni 1953 der Leitartikel des "Neuen Deutschland" über den Volksaufstand in der DDR. Der Westen verursache den Widerstand im Osten, weil der Westen den Erfolg des Ostens nicht ertrage - so verdreht können Journalisten schreiben: wenn Tatsachen zu ihrem Gegenteil verbogen werden; wenn das Wort nicht mehr aufklären, sondern manipulieren, denunzieren, destabilisieren will; wenn die Freiheit der Presse endet.

Sie ist wieder in Gefahr, und wir alle, Journalisten und Leser, vor allem jene Bürger, die den Westen und seine liberalen Demokratien für schützenswert halten, sollten sie verteidigen, denn mehrere Dinge geschehen zur selben Zeit.

Das Grandiose: Die Digitalisierung ermöglicht Aufklärung ohne finanzielle Mittel. Kosten für Personal, Druck und Vertrieb, für Studios und Ü-Wagen lassen sich umgehen, ein Smartphone kann genügen; kein Despot, kein Steuerhinterzieher kann sich mehr ganz und gar sicher sein, da die Wahrheit doch stets herauskommen und Wucht entfalten kann.

Die Lüge aber auch, und das ist das Traurige.

