Die IMG und ihr Chef Dino Bicciato kassierten zig Millionen Euro für Aufträge der EU. Ermittler vermuten ein falsches Spiel.

Dino Bicciato, 67, beherrscht den großen Auftritt. Der Italiener mit französischem Wohnsitz und Büros in Belgrad und Sarajevo wirft mit Grandezza gleich drei Diplomatenpässe auf den Tisch. In Belgien, Bosnien und Serbien genießt der Generaldirektor der International Management Group (IMG) diplomatische Immunität und kann mit dem begehrten Autokennzeichen CD vorfahren.

In seinem Büro in Belgrad hängen Bilder mit kleinen Engeln und eine Weltkarte, auf der Bicciato mit roten Stecknadeln die Einsatzorte seiner IMG markiert hat. "Wir sind keine Beratungsfirma oder irgendein Ingenieurdienstleister", sagt der Italiener mit verächtlichem Unterton, "wir sind eine internationale Organisation mit Diplomatenstatus."

Bei der EU-Kommission kam Bicciato mit diesem Auftreten immer gut an. Gab es irgendwo auf der Welt einen Krisenherd und wollten die Europäer helfen, erhielt sehr oft IMG den Auftrag - ohne die sonst üblichen umständlichen Ausschreibungen. Natürlich nur, weil es der guten Sache diente. "Wenn die EU schnell in Ländern wie dem Südsudan, in Burma oder Palästina helfen will, braucht sie uns. Eine bürokratische Auftragsvergabe würde einfach zu lange dauern", sagt Generaldirektor Bicciato.

Nach eigenen Angaben hat die IMG seit 1994 mehr als 2000 Hilfsprojekte mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 3,9 Milliarden Euro begleitet. Mal ging es um den Bau von Krankenhäusern, mal um die Ausbildung von Polizisten, mal um die Förderung der Demokratie in Krisengebieten.

Doch die langjährige gute Beziehung mit der EU dürfte bald am Ende sein. Die Ermittler der EU-Antikorruptionseinheit Olaf haben sich den unkomplizierten Projektpartner noch einmal genauer angeschaut. Sie haben Hinweise gefunden, dass Bicciato die EU-Kommission viele Jahre lang über den Status seiner Organisation getäuscht haben könnte. Sie zweifeln an, dass es sich bei der IMG tatsächlich um eine internationale Organisation handelt, und halten das eher für einen Trick, leichter an die Hilfsgelder der EU und anderer Geldgeber zu kommen.

"Olaf geht davon aus, dass IMG keine juristische Person ist", heißt es in dem internen Bericht, der am 15. Dezember der EU-Kommission zugegangen ist und der dem SPIEGEL vorliegt. Erhebliche Geldmittel seien auf IMG-Konten in Frankreich geflossen. "Es gibt Anzeichen von möglichem Betrug und damit verbundener Geldwäsche", schreiben die Ermittler nach mehrjährigen Nachforschungen.

Olaf, das selbst keine strafrechtlichen Konsequenzen ziehen darf, empfiehlt der EU den sofortigen Stopp aller Überweisungen an die IMG. Damit könnten wenigstens etwa 23 Millionen Euro gerettet werden, die noch nicht an die IMG ausgezahlt worden seien. Zudem sollten die Staatsanwaltschaften von Belgien und Frankreich eingeschaltet werden.

Die EU-Kommission ist nicht ganz unverschuldet mitten in einen internationalen Skandal hereingeraten. Sie hat es den Helfern, die anscheinend auch ihren eigenen Vorteil im Blick behielten, besonders leicht gemacht. Mehrmals wurde sie gewarnt, dass bei der IMG nicht alles mit rechten Dingen zugehe. "Es war illegal, dass die EU-Kommission letztlich einem Privatmann ohne ausreichende Kontrollen Geld in die Taschen gesteckt hat", sagt Inge Gräßle. Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im EU-Parlament regt sich besonders darüber auf, dass die IMG in den meisten Fällen an das Geld der EU-Kommission ohne Ausschreibung herankam. Sie hatte die Organisation schon länger auf dem Kieker, aber die EU-Kommission wiegelte stets ab. Nun verlangt die streitbare CDU-Abgeordnete Konsequenzen.

IMG erhielt große Aufträge von der spanischen und italienischen Regierung. Auch Schweden, Norwegen und Großbritannien vergaben Aufträge und müssen sich fragen lassen, ob sie bei der Auswahl ihres Partners vorsichtig genug waren. Doch der größte Geldgeber war die EU-Kommission. Wenn sie in Krisenregionen Gutes tun wollte, war die IMG zur Stelle. Aktuelle, von den Europäern finanzierte Projekte gibt es beispielsweise in der Bürgerkriegsregion im Südsudan. Dort hilft die IMG mit EU-Mitteln in Höhe von 4,2 Millionen Euro bei der Ausbildung des Justizpersonals.

In Burma wollte die EU etwas für die Ausbildung der Sicherheitskräfte tun, nachdem 2012 die dortige Polizei bei einer Massendemonstration in Panik auf Demonstranten geschossen hatte. Die IMG war prompt zur Stelle. Sie unterhielt dort bereits ein Büro. "Ein hochrangiger deutscher Ex-Polizist leitet für uns das Projekt", sagt Bicciato. Fahrräder für die Polizei seien verteilt worden. Die EU und die lokalen Partner seien von dem Projekt sehr angetan.

Die hemdsärmelige Organisation der IMG war wie gemacht für das Bedürfnis der EU, hier und dort schnell und unbürokratisch zu helfen. Die IMG ihrerseits profitierte von den besonders laxen Kontrollen. Sie konnte seit 2002 vielerorts selbstständig im Auftrag der EU Geld ausgeben, so das Urteil von Olaf. Das Vertrauen war offenbar groß.

In den Palästinensergebieten beispielsweise überwacht IMG im Auftrag der EU die besonders sensible Datenbank für Pegase. Über dieses System läuft die Kontrolle aller Direktzahlungen der EU an Beamte und Rentenempfänger der palästinensischen Behörden. Auch hilfsbedürftige palästinensische Familien im Westjordanland und im Gazastreifen, die in extremer Armut leben, erhalten so direkt Gelder aus Europa. Jedes Jahr sind das insgesamt mehrere Hundert Millionen Euro.

Schon 2013 warnte der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht über die Finanzhilfen an die Palästinenser vor "Abhängigkeit", eben weil die EU jahrelang dieselbe Organisation mit der Aufgabe betraute. Doch die EU-Kommission wollte offenbar nicht so genau hinschauen. Auf kritische Fragen des EU-Parlaments antwortete Ende 2013 der damals zuständige EU-Kommissar Andris Piebalgs, dass die IMG ja eine internationale, nicht gewinnorientierte Organisation sei. Deren Unterstützung für das Pegase-System sei so wichtig, dass "eine Unterbrechung die Palästinensische Autonomiebehörde und deren Unterstützung durch die EU einem schlimmen Risiko aussetzen würde".

Die IMG war 1994 während des Bosnien-Krieges von der Uno-Flüchtlingshilfsorganisation auch mithilfe von Deutschland initiiert worden, um beim Aufbau von Bosnien-Herzegowina zu helfen. Nach Recherchen der Betrugsbekämpfer von Olaf wollten die Gründer der IMG tatsächlich keine dauerhafte Institution mit einem internationalen Hilfscharakter aufbauen. Das deutsche Außenministerium teilte Olaf beispielsweise mit, dass sie "erhebliche Zweifel" an dem Status einer internationalen Organisation hätten, weil es keine entsprechende Gründungsurkunde gebe.

Die Olaf-Ermittler gehen davon aus, dass IMG-Chef Bicciato die EU-Behörden systematisch getäuscht hat. Sie verweisen etwa auf einen Brief aus dem Jahr 2004, in dem Bicciato die ehemalige Genfer Adresse einer Uno-Institution als Zentrale seiner Organisation ausgegeben hatte. Es stellte sich aber heraus, dass IMG damals in der Schweiz längst keinen Sitz mehr hatte. Schon 1997 hatte die Uno-Flüchtlingsorganisation von der IMG verlangt, dass sie nicht mehr ihr Logo verwenden solle, schreiben die Olaf-Ermittler in ihrem Bericht. Weil Bicciato seine IMG zwischen 2003 und 2014 mehrmals als internationale Organisation bei den EU-Behörden präsentiert habe, sehen die Ermittler einen Verdacht auf Subventionsbetrug. Sie verweisen auf entsprechende belgische und französische Gesetze, die das verbieten. Doch der IMG-Chef weist alle Vorwürfe entschieden zurück und will die EU-Kommission verklagen. Mehrmals habe die EU-Kommission den Status seiner Organisation überprüft, immer sei alles ohne Fehl und Tadel gewesen. Die IMG sei durch "einen intergouvernementalen Vertrag", einen Vertrag zwischen Regierungen, gegründet worden, sagt er. Der juristische Dienst der EU-Kommission habe zuletzt 2012 bestätigt, dass die IMG eine internationale Organisation sei. Auch die Gelder der EU und der anderen Projektpartner seien immer bestimmungsgemäß verwendet worden.

Doch die Olaf-Ermittler haben Zweifel. Sie hielten in ihrem Bericht fest, dass Bicciato ihnen einen unvollständigen Auszug eines italienischen Gerichtsurteils vorlegte, indem von der IMG als einer internationalen Organisation die Rede war. Doch in dem vollständigen Urteil ging es nicht um deren mögliche Existenz, sondern um die Veruntreuung öffentlicher Gelder.

Nach dem Urteil des Finanzgerichts der Lazio-Region soll Bicciato 6,5 Millionen Euro an den italienischen Staat zurückzahlen, weil es finanzielle Unregelmäßigkeiten bei einem Projekt gab, mit der das italienische Außenministerium die IMG beauftragt hatte. Es ging damals um den Bau von Sanitäreinrichtungen im Südsudan. Die IMG legte Berufung ein.

Während die sonst notorisch langsame italienische Justiz schon erste Urteile gegen Bicciato und seine Helfer bei den staatlichen Institutionen erwirkt hat, erscheint der Aufklärungswillen der EU-Kommission seltsam gehemmt. Zwar hat der Generaldirektor der EU-Entwicklungshilfsorganisation EuropeAid mittlerweile verfügt, dass die EU alle Zahlungen an die IMG einstellen muss. Doch die Empfehlung von Olaf, den Bericht an die belgische und französische Justiz weiterzuleiten, werde noch geprüft, teilte die Generalsekretärin der EU-Kommission dem EU-Parlament mit.

Da wird es schwierig, von Bicciato irgendwelche Gelder zurückzufordern. Auf den französischen Konten der IMG lagen Ende 2013 immerhin noch gut 40 Millionen Euro. "Das Geld gehört den Projekten, nicht IMG", sagt Bicciato.

Olaf weist darauf hin, dass es ohnehin schwierig werde, die IMG zu belangen. Denn juristisch existiere die Organisation eigentlich gar nicht, sie sei nach ihren Ermittlungen in keinem Land registriert.