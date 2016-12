Premier Netanyahu hat die Wahl gewonnen, weil er die Palästinenser unsichtbar gemacht hat. Von Nir Baram

Diese Woche besuchte ich das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv für einen "Vorbereitungsrundgang für die Geburt". Wir, das heißt acht junge Paare, die sich auf die Geburt ihres ersten Kindes vorbereiten, trafen uns dort. Als wir am Kreißsaal und am Erholungsraum vorbeigingen und die breiten Gänge durchschritten, deren Wände vollgepflastert waren mit Fotos von lächelnden Eltern und Kindern, kam mir plötzlich der Gedanke, dass wir all diese Kinder in einen Staat setzen, an dessen Zukunft wir zweifeln. Wir wollen nicht ständig apokalyptische Schreckensbilder vor Augen haben, sondern tauchen ganz gern in den Alltag ab – und dennoch schleicht sich manchmal die Erkenntnis ein, dass wir in einem Staat leben, dessen Grenzen wir nicht ziehen können, weder heute noch in 40 Jahren, und dessen Existenz wir anzweifeln. Natürlich hatte ich gehofft, dass diese Wahl eine Wende bringen und sich eine neue Regierung bilden würde, die es wagt, unsere Zukunft zu gestalten.

Diese Wahl war die widerwärtigste seit Langem. Die verschiedenen Gruppen der israelischen Gesellschaft sind in einen totalen Krieg um die Macht gezogen: die jüdischen Siedler gegen die "verräterische Linke", und Außenminister Avigdor Lieberman mit hemmungsloser Hetze gegen die arabischen Israelis. Alle redeten vermeintlich über die Immobilienpreise und die hohen Lebenshaltungskosten, doch nur Naive konnten glauben, dass es wirklich um diese Themen ging. Wir haben nicht verstanden, dass das Gift, das Premier Benjamin Netanyahu in den vergangenen Jahren gestreut hat, bei den meisten Israelis zu wirken begann: nämlich die Idee, dass die Welt und insbesondere die Araber den Juden feindlich gegenüberstehen und dass es keinen Ausweg aus dieser Konfrontation gibt. Die rassistischen Ausfälle gegen die arabischen Bürger waren so unverhohlen, dass ich mich fast nach ein bisschen Heuchelei im öffentlichen Raum sehnte. Am Wahltag heizte Netanyahu seinen Anhängern mit Erklärungen über die massive, "gefährliche" Wahlbeteiligung der israelischen Araber ein, weshalb es für die jüdischen Israelis Pflicht sei, an der Wahlurne zu erscheinen. Das war der Tiefpunkt dieses Wahlkampfs – der mit Netanyahus größtem Triumph endete. 30 Sitze holte die Likud-Partei, fast 50 Prozent mehr als in den meisten Umfragen prognostiziert. In Israel bezahlt man keinen Preis für Rassismus.

Weshalb hat Netanyahu die Wahl gewonnen? Weil Netanyahus Story die Story ist, welche die Mehrheit der jüdischen Israelis glaubt: Wir leben in einem kleinen Staat, der von Feinden umringt ist. Auch die übrige Welt liebt uns nicht, und der "Islamische Staat" und Iran stehen vor unseren Toren. Da ist kein Platz für Schwäche, für Zugeständnisse und für anderes feinfühliges europäisches Gerede. Es gibt keine Hoffnung auf Veränderung, aber mit der Waffe in der Hand kann man überleben, wenn man hart bleibt. Netanyahu war schon immer ein schlauer Angsthändler. Die Angst wurde zum Motiv, das jeden Vorstoß zum Wandel negierte; die Angst hat uns gleichsam im Jetztzustand erstarren lassen. Wir haben Angst, uns zu bewegen. Die bekannten politischen Rezepte, wie die Zwei-Staaten-Lösung oder die Arabische Friedensinitiative, erscheinen den meisten jüdischen Israelis heute als verrückte Beatnik-Fantasie.

In Israel hat sich eine politische Wende ereignet: All jene haben gewonnen, die nicht an eine Lösung des Konflikts glauben und für ein unnachgiebiges Beharren auf einer Politik der Stärke stehen. Viele Jahre lang hat Netanyahu die politische These befördert, die er immer schon als Realität verkaufte: keine Lösung, nur Beharren auf den eigenen Positionen. Nun hat Netanyahu geerntet, was er gesät hat: Seine These wurde zur einzigen Realität, zumindest in den Augen der Mehrheit der Israelis.

Bei diesen Wahlen habe ich, ohne Begeisterung, Meretz gewählt, die linke Partei, die vier magere Sitze errang. Dass Meretz so schwach ist, ist ein klares Zeugnis des Verfalls der israelischen Linken, die keine Vision mehr hat und sich wie eine Art geschlossener Klub verhält, der sich auf die Region Tel Aviv konzentriert. So hat die Linke die Fähigkeit eingebüßt, die jüdische Mehrheitsgesellschaft anzusprechen. Der Grund, weshalb ich trotzdem Meretz wählte, war die Furcht, dass die Partei untergehen könnte, und es hat tatsächlich nicht viel gefehlt. Zur Verteidigung muss man allerdings sagen, dass Meretz und die Vereinigte Arabische Liste, der Zusammenschluss der arabischen Parteien, die Einzigen waren, die ein Thema ansprachen, das irgendwo tief im Keller des Wählerbewusstseins begraben wurde: die Palästinenser. Zwei Staaten? Ein Staat? Besatzung? Die Rechte der Palästinenser? Diese Fragen schienen die jüdische Öffentlichkeit in Israel nicht zu interessieren.

Seit den Tagen von Ehud Barak, also seit dem Scheitern von Camp David im Jahr 2000, trichtern sowohl die Mitte-links- wie die Rechtsregierungen ihren Bürgern ein, dass es auf palästinensischer Seite keinen Partner für Frieden gebe. So wurde die Besatzung fast 50 Jahre nach dem Sechstagekrieg von 1967 zur völligen Normalität. Während sich in den Achtziger- und Neunzigerjahren noch Teile der jüdisch-israelischen Öffentlichkeit über die Besatzung, das Töten und die Straßensperren entrüsteten, sind wir nun in der Phase der indifferenten Normalisierung angelangt. Die Besatzung hat sich in den Augen der jüdischen Bürger zu einer bürokratischen Maschinerie gewandelt, die weit weg von ihrem Blickfeld operiert und von der sie am liebsten nichts wissen wollen.

Kürzlich war ich im Flüchtlingslager Balata bei Nablus, einem der am dichtesten besiedelten Flüchtlingslager der Welt. In den schmalen Gassen kann man beobachten, wie sich die Kinder zwischen Abfallbergen herumtreiben. Man sieht das Abwasser offen über die Straße fließen und kann den Erwachsenen bei Gesprächen über die hohe Arbeitslosigkeit zuhören. Die Palästinenser, die ich dort traf, waren schockiert über die Tatsache, dass ihre Not, ihr Alltag, ja ihre Existenz, die israelischen Wähler nicht mehr interessieren. Sie können nicht begreifen, wie sie gleichsam von Zauberhand aus dem israelischen Bewusstsein entfernt wurden. "Wir, die Palästinenser", sagte mir ein Mann, dessen Familie 1948 aus Haifa vertrieben wurde, "haben nicht das Privileg, das Interesse an euch zu verlieren. Euer Militär dringt in alle unsere Lebensbereiche ein, doch nun haben wir eine neue Phase erreicht: Wir langweilen euch nur noch, wie?"

Diese Wahl ist ein konstituierender Augenblick, in dem man sich die Wahrheit eingestehen sollte: Die Zwei-Staaten-Lösung ist zu einem Dibbuk, einem Spukgespenst, kleiner, elitistischer Kreise der israelischen Gesellschaft verkommen, und weder sie noch die internationale Gemeinschaft haben gemeinsam die Kraft, Israel zu zwingen, diese Lösung zu akzeptieren. Netanyahu hat im Wahlkampf ausdrücklich gesagt, was wir ohnehin ahnten: Es wird keine zwei Staaten geben. Man kann sich immer noch zu fruchtlosen Friedenskonferenzen treffen und in schönen Erinnerungen an die Neunzigerjahre schwelgen, aber man tut gut daran zu begreifen: Im Westjordanland entsteht eine Realität, welche die Entflechtung zwischen Palästinensern und Juden zusehends unmöglich macht. Wie lange wollen wir noch über die Zwei-Staaten-Lösung reden? Wollen wir auch 2060 noch künstliche Grenzen ziehen, wenn eine Million Juden im Westjordanland leben könnten? Seit den Osloer Abkommen wurde viel geredet, es gab manche Zeremonien und Verhandlungen, doch nur ein Prozess hat sich konsequent und ohne Unterlass behauptet: Es wurden immer mehr jüdische Siedlungen gebaut.

Man darf nicht vergessen, dass Benjamin Netanyahu die Wahlen auch noch aus einem anderen Grund gewonnen hat. So behauptet die israelische Linke seit den Achtzigerjahren, dass sich Europa und die USA nicht mit der Besatzung abfinden würden und Israel sich dem südafrikanischen Modell annähere. Demgegenüber behaupten die Rechten stets, dass der Preis der Besatzung bezahlbar bleiben würde. Man muss leider zugeben: In dieser Sache haben die Rechten sich nicht geirrt, zumindest vorläufig. Israel ist in den letzten Jahrzehnten stärker und reicher geworden, es treibt regen Handel mit Staaten in der ganzen Welt. All das geschieht, während die grausame Besatzungspolitik weitergeht. Netanyahu hat US-Präsident Barack Obama lächerlich gemacht, Europa in die Schranken gewiesen und den Israelis gezeigt, dass man auch als Besatzer wirtschaftlich wachsen und die Besetzten sogar aus seinem Blickfeld entfernen kann. Das ist die Ware, die Netanyahu feilbot, und die Israelis haben sie gekauft.

Seit einem Jahr befinde ich mich auf einer politischen Reise durch das Westjordanland. Für ein Buchprojekt spreche ich mit Leuten in den Städten und Dörfern, mit Juden und Palästinensern aus allen Schichten. Ich sehe Verhaftungen, Straßensperren, sinnlose Grausamkeit und großes Leid. Dabei nehme ich auch neue Ideen wahr und erlebe inspirierende Kooperationen. Viele Jahre unterstützte ich die Zwei-Staaten-Lösung, und auch heute wäre ich froh, wenn sie realisiert würde. Aber ich sehe auch, dass sich immer mehr Siedler im Westjordanland niederlassen und dass die Verflechtung zwischen Juden und Palästinensern enger wird. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie man die komplexe Verknotung dieser beiden Völker lösen könnte.

Diese Wahlen mögen auch ein Weckruf sein, um uns von alten fixen Ideen zu befreien. Wir müssen uns neue Lösungskonzepte anschauen und darüber nachdenken, ob die Idee der Trennung überhaupt noch realisierbar ist. Auch die Palästinenser denken darüber nach. Es gibt dort Kräfte, die sich für einen gemeinsamen Staat einsetzen oder für neuartige Zwei-Staaten-Lösungen ohne Trennung. Entscheidend ist jedenfalls der Kampf um gleiche Rechte für alle Menschen in diesem Land, die politische Praxis ist nur das Mittel zu diesem Zweck. Man muss auch über mögliche neue Partner auf jüdischer Seite nachdenken, die bereit sein könnten, sich für die Gleichberechtigung einzusetzen. Die alte, auf ihre Ideen fixierte israelische Linke hat nicht genug Kraft dazu.

Seit Bekanntwerden der Wahlresultate höre ich in meinem Umkreis nur Wehklagen, Gedanken über Auswanderung und Worte der Verzweiflung. Auch ich empfinde es als harten Schlag. Aber als Bürger dieses Staates, der hier leben und seine Kinder großziehen will, habe ich keine andere Wahl, als mich auf den Kampf vorzubereiten. Ich werde mich niemals mit einem Apartheidstaat abfinden, und aus meiner Sicht ist der Kampf um gleiche Rechte für Palästinenser und Juden nicht zu Ende. Doch der jetzige Misserfolg verlangt von uns, dass wir bereit sind, über unseren bisherigen Weg Rechenschaft abzulegen – und der sich wandelnden Realität Rechnung zu tragen. Das könnte ein schmerzhafter Prozess sein. Aber er ist notwendig.

Aus dem Hebräischen von David Ajchenrand

Der Schriftsteller Nir Baram, 38, wurde in Jerusalem geboren und stammt aus einer Politikerfamilie, die der Arbeitspartei nahesteht. Sein Roman "Der Wiederträumer" wurde auch ins Deutsche übersetzt; für seine Werke erhielt er mehrere wichtige Literaturpreise.