Eine schöne Übung zum Einschlafen für widerspenstige Kinder und Erwachsene auf Speed ist die Zusammenfassung der schleswig-holsteinischen Frage. Zur Zeit der Wikinger gehörte das heutige Schleswig zum dänischen Königreich und wurde im 12. Jahrhundert zum Lehensgebiet. Nachdem Dänemark immer wieder versucht hatte, das sowohl von Dänen wie Deutschen bewohnte Schleswig heim ins Reich zu holen, bot 1848 Friedrich VII. der Bevölkerung weitgehende Autonomie unter der Krone an, was wiederum den Widerstand der Deutschen in Schleswig hervorrief. Zum Schutze seiner Untertanen marschierte die Armee Preußens ein, so kam es zum Ersten Schleswigschen Krieg (1848 bis 1851). Den Zweiten Schleswigschen Krieg 1864 rief die Novemberverfassung des dänischen Königs Christian IX. hervor, die als Verletzung des Londoner Protokolls ...

Wer jetzt noch wach ist: Das Gähnen beim Rapport ist der schönste Beweis für den endgültigen Frieden. Doch statt Konflikte zu vergessen, die in Langeweile enden, sollte man sie feiern, denn es hätte immer auch anders kommen können. Gerade die langen Fäden in die Vergangenheit neigen zu Knäuelbildung und Verstrickung, und bei der Ermittlung, wer wann angefangen hat und woran schuld ist, höret der Eifer nimmer auf: Wat den einen sin Amselfeld is den annern sin Jerusalem. Das genealogische Denken geht auf Genugtuung oder gar Rache aus, und es ist unerschöpflich im Erspüren brauchbaren Materials, um den Kriegsofen zu befeuern. Der britische Premier Lord Palmerston, von Amts wegen mit der schleswig-holsteinischen Frage befasst, soll auf die Frage, worum es da eigentlich gehe, zu Protokoll gegeben haben: "Nur drei Menschen haben sie wirklich verstanden: der Prinzgemahl, und der ist tot; ein deutscher Professor, und der ist darüber verrückt geworden; und ich, aber ich habe alles vergessen."

Ein imponierendes Beispiel für den antigenealogischen Friedensweg ist die Initiative One Voice, in der Zehntausende Palästinenser und Israelis graswurzelmäßig tätig sind. Auf beiden Seiten will die Mehrheit eine Zwei-Staaten-Lösung, glaubt aber nicht daran, dass sie auch zustande kommt. Die offiziellen Friedensverhandlungen, inzwischen ein Politikgenre für sich (das sich, wie der Krieg, selbst zu nähren scheint), tragen zu dieser Depression eher bei. Und die internationale solidarische Befeuerung ist ein komplementäres Übel: Wer wie ein Fußballfan die eine oder andere Seite unterstützt, sieht zwar ein spannendes Spiel, aber der Fußball, wie einer der Aktivisten sagt, "ist unsere Seele".

Die Lösung der Aktivisten ist die Richtung des Denkens. Das Erforschen der Geschichte eines Konflikts fördert die Entzweiung, die Formulierung eines gemeinsamen Ziels Kraft und Fantasie. Wenn es gut geht, wird eine schleswig-holsteinische Frage daraus.