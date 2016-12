Die Beziehungen zu Israel befinden sich an einem Scheideweg: Kann die deutsche Regierung unverbrüchlich zu Israel stehen, wenn es den Palästinensern dauerhaft einen eigenen Staat verwehrt?

Der Mann, der das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel verändert hat, sitzt am Tisch seines Wohnzimmers im rheinischen Königswinter und hält inne. "Die Lage ist ziemlich hoffnungslos", sagt er. Enttäuscht klingt dieser Satz, ernüchtert.

Die Stirn ist höher, die Falten im Gesicht sind markanter geworden, aber der Mann ist hellwach. Rudolf Dreßler, heute 74 Jahre alt, beschreibt die aktuelle Verfassung Israels, und sie besorgt ihn.

Fünf Jahre lang war er Botschafter in Jerusalem. 2005, Dreßlers Amtszeit neigte sich schon dem Ende zu, schrieb er in einem Aufsatz jenen Satz, in dem er die unbedingte Verantwortung Deutschlands für Israel so radikal formulierte wie keiner vor ihm: "Die gesicherte Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands, ist somit Teil unserer Staatsräson." Rudolf Dreßler ist der Erfinder jener Formel, die Angela Merkel drei Jahre später bei ihrer Rede vor der Knesset in Jerusalem aufnahm.

Zehn Jahre danach ist Dreßler zu einem scharfen Kritiker der gegenwärtigen israelischen Politik geworden. Die Entwicklung in Israel nennt er "dramatisch". Gerade hat Premier Benjamin Netanyahu die Wahlen gewonnen, weil er sich klar gegen einen Palästinenserstaat gestellt hat. Von der deutschen Politik fordert Dreßler Konsequenzen. Man habe schon zu lange gewartet, sagt er.

Was tun mit Israel? Mit keinem anderen Staat ist Deutschland so schicksalhaft verbunden, seine Existenz ist nicht denkbar ohne den Holocaust. Israel sollte die neue Heimstatt sein, ein Ort, an dem die Juden vor Verfolgung und Pogromen sicher sind, nachdem die Deutschen im Zweiten Weltkrieg sechs Millionen von ihnen ermordet hatten.

Kaum etwas war für die junge Bundesrepublik schwieriger als die Annäherung an Israel. Als im September 1952 das Wiedergutmachungsabkommen zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem israelischen Außenminister Moshe Sharett unterzeichnet wurde, gab es danach nicht einmal einen Händedruck. Den Delegationen war zuvor verboten worden, in deutscher Sprache, der Sprache der Täter, miteinander zu verhandeln, obwohl viele jüdische Unterhändler deutsche Wurzeln hatten.

Von dieser Distanz kann heute keine Rede mehr sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel zählt in Israel zu den beliebtesten ausländischen Politikern, unter jungen Israelis gehört Berlin zu den populärsten Städten überhaupt. Und in anderthalb Wochen kommt der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin nach Berlin, um 50 Jahre diplomatische Beziehungen zu feiern.

Doch plötzlich werden die alten Gewissheiten brüchig. Aller Voraussicht nach wird Netanyahu von der Knesset erneut zum israelischen Premierminister gewählt, ein Mann, der im Wahlkampf offen ausgesprochen hat, dass er keinen Palästinenserstaat will. Zwar sind zwei Drittel der Israelis für eine Zwei-Staaten-Lösung; doch eine Mehrheit lehnt die Rückgabe der Siedlungen im Westjordanland ab.

Die deutsche Politik stürzt das in ein moralisches Dilemma: Wie umgehen mit einem Land, das dauerhaft ein Besatzungsregime unterhält, einem Land, dessen Behandlung der Palästinenser in den besetzten Gebieten mitunter an Apartheid erinnert? Deutschland gehört zu den wichtigsten Waffenlieferanten Israels, in den vergangenen Jahren exportierte die Bundesrepublik hochmoderne U-Boote, die von den Israelis atomar bewaffnet werden können. Das kostete den deutschen Steuerzahler über eine Milliarde Euro.

Natürlich geschah dies auch mit der Begründung, Deutschland müsse wegen seiner Geschichte für die Sicherheit Israels garantieren. Die moralische Rechtfertigung lag jedoch zudem darin, dass Israel über Jahrzehnte die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten war. Was aber, wenn sich Israel dazu entschließt, den Palästinensern in den besetzten Gebieten dauerhaft alle Bürgerrechte zu verweigern? Und dies auch nicht mehr mit diplomatischen Floskeln zu übertünchen ist?

In Berlin entspinnt sich eine Debatte, ob die alten Regeln im Umgang mit Israel noch gelten, und sie wird nicht angeführt von rechten Scharfmachern und verirrten Linken, die Israel schon immer für eine Außenstelle des amerikanischen Imperialismus gehalten haben. Sie wird geführt von erklärten Freunden Israels. "Wenn aufgrund der Aussagen Netanyahus die Zwei-Staaten-Lösung jegliche Glaubwürdigkeit verliert, wird es schwer, palästinensische Verhandlungspartner zu finden, die zu einer friedlichen Lösung bereit sind", warnt Elmar Brok (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament. Die Aussicht auf die Zwei-Staaten-Lösung wegzunehmen sei "unverantwortlich - auch aus israelischer Sicht".

"Wenn der Besatzungsstatus auf Dauer bestehen bleibt, müssen wir uns fragen, was das für unsere Politik gegenüber Israel bedeutet", sagt auch der CDU-Außenpolitiker Ruprecht Polenz. Und SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich warnt: "Wenn sich die neue israelische Regierung von der Zwei-Staaten-Lösung verabschiedet, wäre das eine neue Geschäftsgrundlage, die auch wir neu zu bewerten hätten." Dann müsse die israelische Regierung wissen, "dass die deutsche Regierung zu einer geänderten Grundhaltung kommen muss".

So sieht man das ebenfalls im Auswärtigen Amt in Berlin. Man nehme Netanyahus Äußerungen im Wahlkampf "sehr ernst", heißt es dort - auch wenn er sie nach der Wahl wieder relativierte. Doch was heißt das für die deutsche Politik? Eine "klare, deutliche Sprache", wie Dreßler sie fordert, unumwundene Kritik am israelischen Siedlungsbau, praktiziert Berlin schon seit Jahren - ohne jeden Erfolg. Um etwas zu erreichen, wäre ein deutlicheres Abrücken nötig, Druck, Fristen, Ultimaten. "Wir könnten den Handel mit Israel einschränken, aber auch Unterstützungsleistungen wie Waffenlieferungen, ohne die israelische Sicherheit zu berühren", fordert Dreßler.

Doch genau das bringt Angela Merkel in ein Dilemma: Einerseits verliert sie die Geduld mit einem starrköpfigen Ministerpräsidenten und einer israelischen Politik, die, so ist man in Berlin überzeugt, den wahren Sicherheitsinteressen des Landes schadet. Andererseits will Merkel die alte Regel nicht infrage stellen: im Zweifel für Israel. Alle deutschen Kanzler haben sich daran gehalten - und Merkel, die Ostdeutsche, noch ein wenig mehr als die anderen. Merkel, die sich mit der deutschen Schuld gegenüber den Juden erst als Erwachsene beschäftigte und den Staat Israel erst als Politikerin kennenlernte - Israel sei für sie keine Kopf-, sondern eine Herzenssache, sagt einer, der sie lange kennt. Deshalb gehe ihr das tiefe Zerwürfnis mit der israelischen Politik "emotional an die Nieren".

Gleichzeitig ist das persönliche Verhältnis zwischen Merkel und Netanyahu so schlecht wie noch nie zwischen einem israelischen Premier und einem deutschen Regierungschef. "Die Chemie stimmt einfach nicht", sagt einer, der beide aus der Nähe kennt. In den Augen Merkels hält sich Netanyahu einfach nicht an die Spielregeln der internationalen Politik.

Am Telefon und in aller Öffentlichkeit kritisiert die enttäuschte Bundeskanzlerin den israelischen Premier, für seine Siedlungspolitik, die fehlenden Friedensbemühungen. Vergebens. Netanyahu scheine das eigene politischen Überleben im Zweifelsfall wichtiger zu sein als ein gutes Verhältnis zur Kanzlerin, sagt Yoram Ben-Zeev, bis Ende 2011 israelischer Botschafter in Berlin. Der Unterstützung durch die Deutschen sei er sich ja ohnehin sicher, heißt es in Jerusalem.

Notfalls erinnert Netanyahu seine Gesprächspartner an die deutsche Schuld. "Ihr wollt also, dass die Westbank judenrein wird", entgegnete er einmal Außenminister Frank-Walter Steinmeier, als der während eines Besuchs auf die Siedlungsfrage zu sprechen kam.

Präsident Reuven Rivlin propagiert schon lange einen israelischen Staat vom Mittelmeer bis an den Jordan. Wenn Israel eine Demokratie bleiben will, müssten dann allerdings die Palästinenser in den heutigen besetzten Gebieten volle Bürgerrechte erhalten. Doch in einer Umfrage sprachen sich jüngst ein Drittel der Befragten dafür aus, selbst den arabischen Israelis das Wahlrecht abzuerkennen.

Jerusalem setzt darauf, den Palästinensern in der Westbank das Leben schwer zu machen, damit möglichst viele von ihnen das Land verlassen. Das bekom-men auch deutsche Hilfsorganisationen zu spüren.

Riad Othman steht auf einem Hügel in den Hebron-Bergen im Westjordanland. Neben ihm dreht sich ein Windrad, in einiger Entfernung glitzern Solarplatten in der Sonne. "Deutsche Technologie", sagt der Entwicklungshelfer. Der Wind zerrt an den Plastikplanen der Zelte, in denen palästinensische Familien wohnen. Zum Stromnetz, das ein paar Hundert Meter weiter eine israelische Siedlung versorgt, hat das Dorf keinen Zugang.

Othman, Büroleiter der Hilfsorganisation Medico International, kämpft um Genehmigungen für 20 vor allem mit deutschen Steuergeldern errichtete Energieanlagen, die rund 180 palästinensische Familien mit Strom versorgen. Doch die israelische Verwaltungsbehörde für die besetzten Gebiete stellt sich quer. "In drei Jahren haben wir keine einzige Genehmigung bekommen", sagt Othman.

Nicht nur Medico frustriert die Zusammenarbeit mit den israelischen Behörden. Fast alle palästinensischen Bauvorhaben in den sogenannten C-Gebieten werden abgelehnt. Die C-Gebiete sind jene 62 Prozent des Westjordanlands, die von Israel verwaltet werden. In den letzten Jahren wurden die israelischen Siedlungen hier ständig weiter ausgebaut, eine Zwei-Staaten-Lösung wird dadurch immer unwahrscheinlicher.

Die "One-State-Reality" wird das genannt. In Berlin hält man dagegen am Ziel eines Palästinenserstaates fest. "Die Zwei-Staaten-Lösung ist alternativlos", heißt es. Noch sei die Verbindung zwischen der nördlichen und südlichen Westbank möglich, das entscheidende Gebiet E1 von den Israelis nicht besiedelt. "Mit der Besiedlung von E1 würde Israel eine rote Linie überschreiten", heißt es warnend in Berlin. Doch womit droht Deutschland? In Israel fordern Intellektuelle seit Langem, dass Deutschland seine historisch begründete Zurückhaltung gegenüber Jerusalem aufgeben soll. Sie fordern Druck - im Interesse Israels.

An einem ruhigen Mittwochabend sitzt der Historiker Tom Segev in seinem Wohnzimmer in Westjerusalem und erinnert sich an seine Kindheit. In einem Regal stehen Bücher von Erich Kästner. Mit seinen Eltern, die 1935 nach Palästina ausgewandert waren, sprach Segev deutsch. Sie hatten Sehnsucht nach Deutschland. Als Student kam Segev zum ersten Mal in den Sechzigerjahren nach Berlin. Die Stadt erschien ihm unglücklich und die Geschichte auf erdrückende Weise präsent.

Heute sieht Segev, inzwischen 70 Jahre alt, Deutschland positiv. Er glaubt, dass die Deutschen aus ihrer Vergangenheit die richtigen Schlüsse gezogen haben. "Was die Deutschen von sich selbst verlangen, das können sie auch von Israel verlangen", sagt er. "Die ständige, bedingungslose Unterstützung ist nur schädlich." Besonders scharf kritisiert Segev die Bundeskanzlerin. "Sie könnte viel mehr Druck ausüben, um etwa den Siedlungsbau zu beeinflussen."

Die meisten EU-Partner fordern schon seit Längerem, dass Deutschland seine Zurückhaltung aufgibt. Die deutsche Vergangenheit sei keine Grund, die israelische Regierung mit Samthandschuhen anzufassen, sagen selbst Vertreter von Ländern, die Opfer der Nazi-Herrschaft waren. "Es gibt zwei Staaten in der Welt, die wirksamen Druck auf Israel ausüben können, das sind die USA und Deutschland", sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. "Ich würde es begrüßen, wenn Deutschland diese Schlüsselrolle nutzen würde, zum Beispiel indem es weitere Waffenlieferungen von Fortschritten im Friedensprozess abhängig macht", fordert der Luxemburger.

Tatsächlich gibt es erste Anzeichen, dass Berlin von der einseitigen Unterstützung Israels abrückt. Der erste deutliche Riss trat im November 2012 zutage, als in der Uno-Vollversammlung über die Aufnahme des Staates Palästina als beobachtendes Nichtmitglied abgestimmt wurde. Deutschland enthielt sich.

Die Bundesregierung hätte eine Reihe von Hebeln, wenn sie auf Jerusalem einwirken wollte. Viele europäische Partner bewegen sich inzwischen in Richtung einer einseitigen Anerkennung Palästinas. Schweden tat als erstes EU-Mitglied im vergangenen Jahr diesen Schritt. Die Parlamente in Frankreich, Portugal, Großbritannien, Irland und Spanien haben sich mit Mehrheit ebenfalls für eine Anerkennung ausgesprochen.

Berlin unterstützt eine aktivere Rolle des Uno-Sicherheitsrats im Nahostkonflikt. Frankreich und England werben dort für eine Resolution, die Parameter für eine Lösung festschreibt und ein Ultimatum setzt. Auch das sei eine Form, Druck auszuüben, heißt es in Berlin.

Dagegen kommen EU-Sanktionen gegen Produkte aus den völkerrechtswidrig besetzten Gebieten bisher vor allem wegen des deutschen Widerstands nicht zustande. "Die größten Bremser sitzen in Berlin", sagt ein EU-Diplomat. Ein Brandbrief, den die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vor zwei Wochen in der Sache erhielt, war von 16 EU-Außenministern unterschrieben, darunter der britische und der französische, nicht aber der deutsche.

Nur in einer einzigen Frage hat sich Deutschland in der Vergangenheit über israelische Interessen wirklich hinweggesetzt: bei den Atomverhandlungen mit Iran. Gegen den Protest Israels setzte sich Berlin über Jahre für einen Erfolg der Verhandlungen ein, und das, obwohl Kanzlerin Merkel ihr Verständnis der Staatsräson explizit mit der Iran-Frage verknüpft hatte.

Empfindlich würde es Israel treffen, wenn Deutschland seine Rüstungsexporte in das Land einschränkt. Bislang ist das ein Tabu. Ein einziges Mal schien Berlin eine Rüstungslieferung mit Fortschritten im Friedensprozess verbinden zu wollen. Das war vor zwei Jahren, als Jerusalem Interesse am Erwerb von vier Korvetten angemeldet hatte. Die Israelis baten um einen Preisnachlass. Eine solche Freundschaftsgeste hatte die Bundesregierung bereits beim Verkauf der Dolphin-U-Boote gewährt.

Doch im Mai 2014 teilte Christoph Heusgen, Merkels außenpolitischer Berater, dem nationalen Sicherheitsberater Israels, Yossi Cohen, mit, dass es keinen Nachlass geben werde. Heusgen sagte, es sei kaum möglich, im Bundestag eine Mehrheit für ein derartiges Steuergeschenk zu bekommen. Merkels Chefdiplomat begründete dies mit dem Scheitern des Friedensprozesses und dem fortgesetzten Siedlungsbau in den besetzten Gebieten. Am Ende allerdings blieb alles beim Alten. Heusgen konnte sich nicht durchsetzen. Das Kanzleramt einigte sich mit dem Finanzministerium auf einen Zuschuss in Höhe von rund 115 Millionen Euro.

Wie sagt man einem Freund, dass er irrt, ohne die Freundschaft zu gefährden? Deutschland will und kann die Solidarität nicht infrage stellen, die es Israel schuldet. Zugleich aber kann es nicht akzeptieren, wenn Israel dauerhaft Menschenrechte und demokratische Prinzipien missachtet.

Gibt es einen Weg aus diesem Dilemma? Entscheidend ist, dass Deutschland immer sicher sein muss, im Interesse der Sicherheit Israels zu handeln. Dann ist auch Druck gerechtfertigt - über die Uno, die Europäische Union oder über Rüstungsexporte.