Deutschland und Israel haben eine Brücke über den Abgrund der Geschichte geschlagen. Warum gelingt es dann nicht auch mit den Palästinensern? Von David Grossman

Ich bin 1954 geboren, neun Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Schoah des jüdischen Volkes. Aufgewachsen bin ich in Jerusalem, in einem Viertel, in dem die meisten Bewohner nicht fähig waren, das Wort Deutschland überhaupt in den Mund zu nehmen. Es war erfüllt von Angst und Hass. Deutschland war "dort". Deutschland, die Schoah, das Düstere im Menschen, das sich ihnen enthüllt hatte, alles war "dort".

Die Holocaust-Überlebenden meiner Kindheit sprachen fast nie über ihre Erlebnisse. Vielleicht ahnten sie, dass das, was sie von "dort" mit sich herumtrugen, harte Schatten werfen und das helle Licht des jungen Israel verdüstern würde, das sich mit Entschlossenheit einen Weg aus dem Tod und der Asche bahnte.

Hin und wieder, in den Nächten, löste sich das Schweigen der Holocaust-Überlebenden, und dann schrien sie in ihren Albträumen. Wir, die Kinder, haben versucht, die Schreie zu deuten, aber nichts in unserem Leben hatte uns auf diese Deutungsarbeit vorbereitet. Selbst heute noch, als Erwachsene, die wir endlos viele Bücher über die Schoah gelesen, Filme gesehen, Zahlen und Fakten gelernt haben, stehen wir diesem industriellen Völkermord noch immer wie zutiefst verschreckte, hilflose Kinder gegenüber.

In demselben Maße, in dem wir damals versuchten zu vergessen und zu verdrängen, was "dort" geschah, und sosehr wir es ablehnten, diejenigen anzuhören, die von "dort" kamen, in eben- dem Maße war "dort" immer auch "hier". Vollkommen gegenwärtig und lebendig in unseren Gedanken. Jedes Familienglück, jeder Kauf eines neuen Möbelstücks, jedes neugeborene Kind in der Nachbarschaft, jeder neue Milchrekord einer Kuh in einem Kibbuz war ein weiterer Satz im Dialog mit "dort", mit allem, was dieses Negativ des Lebens ausmachte.

Deutschland gehörte ganz zweifellos zu dieser anderen, finsteren Welt, mit der man nie und nimmer etwas zu tun haben durfte. 1952 stürmten Zigtausende aufgebrachte Israelis die Knesset aus Protest gegen das "Wiedergutmachungsabkommen", das sie als "Verkauf der Erinnerung an die Ermordeten gegen Geld" empfanden. Noch Ende der Fünfzigerjahre gab es in den israelischen Reisepässen den Vermerk "Für alle Länder außer Deutschland". In den Jugendbewegungen wurden endlose Debatten über eine Boykottpflicht gegen deutsche Produkte geführt.





Selbst die kühnste Fantasie hätte sich damals nicht die heute zwischen beiden Ländern herrschende Realität ausmalen können: das gewaltige Handelsvolumen (Deutschland ist Israels größter Handelspartner in Europa), das breit gefächerte Tourismusangebot, die rege kulturelle, wissenschaftliche und militärische Zusammenarbeit sowie die Tatsache, dass etwa 200 000 Israelis einen deutschen Reisepass und damit die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen.

Eine vergleichbare Veränderung lässt sich auch in Bezug auf das israelische Deutschlandbild konstatieren: Deutschland wird wahrgenommen als ein stabiles, angesehenes, prosperierendes Land, als ein Staat, der sich seinen Verbrechen und seiner Vergangenheit gestellt hat und weiterhin stellt und sich vorbehaltlos der Sicherheit und dem Existenzrecht Israels verpflichtet fühlt.

Auch dies ein unfassbares Rätsel der menschlichen Spezies: dass die beiden Völker es in so kurzer Zeit geschafft haben, über den Abgrund der Vergangenheit Brücken des guten Willens und gemeinsamer Interessen zu schlagen und tief in der stark schmerzenden Wunde mit beinah routinierter Leichtigkeit eine scheinbar schmerzlose Bewegung zu ermöglichen.

Was hat diese unglaubliche Veränderung möglich gemacht? Ist es die in Israel verbreitete Ansicht, dass Deutschland in der Lage war und ist, sich zu seinen Taten zu bekennen und tiefe Reue zu zeigen? Und dass es heute wirklich ein "anderes Deutschland" gibt, das die Israelis auf eine verworrene und verborgene Weise an das Land und seine jahrhundertealte Kultur erinnert, zu denen sich ihre jüdischen Vorfahren hingezogen fühlten?

Zigtausend junge Israelis, die heute in Deutschland und vor allem in Berlin leben, befinden sich inzwischen in einer völlig anderen Begriffswelt als ihre Eltern: Sie begründen ihre Entscheidung, in Deutschland zu wohnen, mit dem wirtschaftlichen Komfort und der Anziehungskraft der pulsierendsten Kulturmetropole Europas. Die relative Mühelosigkeit, mit der viele von ihnen die Frage nach der Vergangenheit abhandeln, ist für meine Generation, das gebe ich zu, noch immer schwer zu begreifen.





Auch mich selbst verstehe ich in einem Punkt nicht ganz: Ich erinnere mich, wie ich das erste Mal nach Deutschland kam. Es war im Jahr 1988, als mein erstes Buch "Das Lächeln des Lammes" in deutscher Übersetzung erschien. Ich kam in München an. Es war mitten am Tag, die Stadt wach und munter, aber ich, der ich wie gelähmt war von der Furcht vor der Begegnung mit Deutschland, legte mich in meinem Hotelzimmer ins Bett und schlief bis zum nächsten Morgen. Niemals zuvor war mir so etwas passiert. Ich schlief, als ob ich hoffte, dass ich im Schlaf, ohne es zu merken, durch das Deutschland der Ängste meiner Kindheit und Jugend geführt würde, und dass der ganze Besuch so, im Schlaf, einfach vorüberginge.

Doch irgendwann bin ich aufgewacht und einfach in dieses Deutschland hineingegangen. Und seitdem habe ich das Land oft besucht, gute Freunde gefunden, wahre Seelenverwandte; die Schatten von "Was er wohl getan hätte, hätte er damals gelebt" sind fast verschwunden.

Ich begreife meine Wandlungsfähigkeit immer noch nicht. Zwar sage ich mir, dass sie doch eigentlich von Optimismus zeugt, von der Fähigkeit des Menschen zur Veränderung, zur Gesundung und zur Überwindung der Vergangenheit, und doch verspüre ich irgendwo in mir immer noch eine Art Schuld oder Scham.





Als ich Schriftsteller wurde, wollte ich über die Schoah schreiben. Ich hatte das Gefühl, dass ich mein Leben "hier" in Israel - als Jude, als Israeli, als Mensch, als junger Vater, als Künstler - nicht würde verstehen können, solange ich nicht über mein Leben "dort" schreibe, während der Schoah, an dem Ort und in der Realität, die ich nicht gelebt habe. Das Gefühl nahm zu, als ich "Stichwort: Liebe" schrieb, ein Buch, in dem ich versucht habe, mir vorzustellen, was mit mir geschehen wäre, wäre ich "dort" gewesen, als Jude, als Mensch, aber auch als einer der Mörder. Was hätte ich dieser völligen Ausradierung meines Selbst, meiner Individualität, was hätte ich meiner Verwandlung in einen Untermenschen, der mit einer Nummer auf dem Arm zur Vernichtung bestimmt ist, entgegensetzen können? Und wenn ich ein Nazi gewesen wäre oder ein deutscher Bürger, hätte ich mich von der mörderischen Woge mitreißen lassen? Hätte ich mich ihr widersetzen können? Gibt es in mir etwas, das mich zu einer leichten Beute inmitten dieser Woge gemacht hätte?

Ich entdeckte, dass sich die beiden Extreme eigenartigerweise nicht grundsätzlich voneinander unterscheiden. Kann es sein, dass genau diese Erkenntnis heute "die wahrhafte Versöhnung" zwischen beiden Völkern ermöglicht?





In Israel ist die Schoah weiterhin sehr anwesend, vielleicht sogar mehr noch als früher: in Filmen und Theaterstücken, in Büchern, Forschungsarbeiten und in persönlichen Geschichten, die, je älter die Holocaust-Überlebenden werden, desto nachdrücklicher aus dem Schweigen heraustreten. In den letzten Jahren taucht sie sogar in Satiresendungen und Stand-up-Shows auf. (Über die Schoah lachen, das dürfen freilich nur wir, die Juden, und wenn Nichtjuden über sie lachen, dann gnade ihnen Gott.) Selbst in der Politik, im Wahlkampf, in der Debatte über das geplante Nuklearabkommen mit Iran ist sie allgegenwärtig. Jedes Jahr fahren Zigtausende israelische Jugendliche nach Polen zu einer Rundreise durch die ehemaligen NS-Vernichtungslager und meinen danach, eine deutliche Parallele zwischen der Schoah und dem heutigen Israel zu erkennen. Bei manchen wird sie zu einem dominanten Bestandteil ihrer jüdischen Identität und lässt den Reichtum und die Vielfalt des Judentums vor der Schoah fast völlig verschwinden. Aus dem Blickwinkel dieser Israelis bedeutet Judentum vor allem Schoah.

Solche Ängste und Eingrenzungen mutieren schnell zu einer Weltanschauung und zu einem Wertesystem des Misstrauens und der Aggression. Aber warum sich über 17-Jährige beklagen, wenn der Premierminister von Israel - der stärksten Macht der Region mit einer der stärksten Armeen der Welt - seinen Bürgern die Existenzfrage des Staates seit Jahren immer wieder im Vokabular der Schoah, der Vernichtung und des ewigen Opferseins, präsentiert?

Demgegenüber wird den Israelis nicht selten an den Kopf geworfen, "ihr Juden habt unter den Nazis gelitten, und deshalb fügt ihr den Palästinensern dasselbe Leid zu!". Eine widerliche Behauptung. In Nazideutschland haben die Juden nicht auf Leben und Tod gegen die Deutschen gefochten oder um die Herrschaft über deutsches Territorium gekämpft. Zudem ist Israel heute nicht aufgrund einer Rassentheorie der Besatzer des palästinensischen Volkes und hat seine Bürger, Gott bewahre, nicht zur Ausrottung der Palästinenser aufgehetzt. Die Besatzung ist Folge eines Krieges, den fünf arabische Staaten 1967 gegen Israel anzettelten, um es zu vernichten, dabei aber geschlagen wurden.

Die Verbindung zwischen der Schoah und der heutigen Lage Israels ist anderswo zu suchen, wahrscheinlich da, wo das Verhalten Israels bei allem, was mit der Beilegung des Konflikts zu tun hat, reflexartig in Misstrauen und tiefe, lähmende Angst umschlägt. Hier verbindet sich die Gegenwart mit dem, was dem jüdischen Volk in der Schoah zugestoßen ist. Weil das, was die Juden erlitten haben, die historische und spirituelle Erfahrung, die sich so tief und schmerzhaft in ihr Bewusstsein eingebrannt hat, vielleicht der entscheidende Grund ist, der Israel heute daran hindert, die notwendigen Schritte hin zu einem Frieden mit seinen Nachbarn zu unternehmen. Diese Haltung ist freilich kein internes psychologisches Problem: Israel drohen echte Gefahren, und es hat gute Gründe, seinen Feinden zu misstrauen und ihre Absichten zu bezweifeln. Die Palästinenser bleiben ein problematischer Partner für ein Friedensabkommen, ganz zu schweigen von der Hamas, die offen von der Vernichtung Israels spricht.

Abgesehen davon gibt es im israelischen Bewusstsein noch andere wunde Punkte, die sich - als Echos des Vergangenheitstraumas - mit den realen Gefahren mischen. Eine besondere Eigenschaft dieser Echos ist, dass sie lange und intensiv nachklingen. Und genau hier ist der Punkt in der israelischen Psyche, an dem die Israelis hilflos gegenüber Manipulationen sind; der Punkt, wo sich ihre Ängste türmen und sie die militärische Stärke Israels vergessen. Es ist der Punkt, der sie vor jeder vertrauensbildenden Maßnahme gegenüber ihren Feinden zurückschrecken lässt und wo jede Bedrohung Israels ins Vokabular der Schoah springt. Es ist der Punkt, an dem die Mehrheit der Israelis weder die Kraft noch den Mut besitzt, etwas zu unternehmen, das ihnen ein besseres und sichereres Leben bieten könnte. Es ist der Punkt der größten Albträume und der bloßgelegten schrecklichsten Ängste. Hier regiert nur noch die Politik der Angst und der Verzweiflung.

Um einen wirklichen Friedensprozess in Gang zu setzen, müssen wir Israelis erst einmal unsere basalen Existenzängste überwinden (oder richtiger gesagt: Wir müssen auf sie verzichten). Wir müssen lernen, daran zu glauben, dass Frieden für uns eine Möglichkeit ist, nicht auf alle Ewigkeit - als sei das ein Gebot des Himmels - dazu verurteilt zu sein, mit dem Schwert zu leben und zu sterben. Um an die Chance zum Frieden zu glauben, müssen wir zuallererst an die Möglichkeit einer fundamentalen Veränderung zum Guten glauben. Dabei weiß ich sehr wohl: Wer wie das jüdische Volk mit der Schoah geschlagen ist, der braucht beinahe übermenschliche Kräfte, um mit Überzeugung an all dies zu glauben - und das inmitten einer gewalttätigen Konfrontation ohne absehbares Ende.





Da ich diese Zeilen für ein deutsches Nachrichten-Magazin schreibe, möchte ich hier sofort betonen: Ich sage all dies nicht, weil ich heute von Deutschland eine Heilung von dem erwarte, was es damals angerichtet hat. Letztendlich können nur wir, die Israelis, es - vielleicht - schaffen, uns aus der Falle zu befreien, in der uns die Vergangenheit bis heute gefangen hält. Diesen Schritt kann niemand anders für uns machen.

Nur wenn wir erstmals in der modernen Geschichte ein Leben in wirklichem, vollkommenem Frieden erleben, erleben dürfen, werden wir aus dem gefährlichen, lähmenden Opferbewusstsein aussteigen und uns vor dem Existenzparadox retten können, in dem das jüdische Volk seit hundert Jahren gefangen ist. Das Paradox eines Volkes, das im Laufe seiner gesamten Geschichte überlebte, um zu leben - und jetzt lebt, um zu überleben; das nicht wirklich ein angstfreies Leben herbeisehnt und nicht wirklich an die Möglichkeit von einem Leben in Frieden glaubt.

Überleben. Von einer Katastrophe zur nächsten. Von einem Krieg zum nächsten. Wenn es etwas gibt, aus dem sich die Hoffnung schöpfen lässt, dass Israel mit seinen Nachbarn und vor allem mit den Palästinensern Frieden schließt, dann ist es genau dieser beinahe unglaubliche Prozess, der sich zwischen Israel und Deutschland entwickelt hat: diese menschliche Fähigkeit, über einem Abgrund von Hass und Misstrauen Brücken zu schlagen, Brücken, die zu tun haben mit Realitätssinn, mit gemeinsamen Interessen und irgendwann auch mit gegenseitiger Neugier und Nähe.

Sollten die Flammen des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern jemals ersticken, stünden die Chancen nicht schlecht, dass sich in beiden Völkern die Kräfte des Lebens und der Vernunft behaupten. Wenn sich im israelischen Bewusstsein das Gefühl existenzieller Sicherheit stabilisiert, wenn wir Israelis die Vorteile eines Friedens verinnerlichen, dann ergibt sich vielleicht die Hoffnung, dass wir uns auf einen neuen seelischen Zustand einlassen können, der hinsichtlich unserer Geschichte und so-gar mit Blick auf die Schoah weniger quälend und weniger einbetoniert ist.

Lässt sich hieraus eine Einbindung Deutschlands in die Friedensinitiativen für den Nahen Osten folgern oder fordern? Oder muss sich Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit zurückhalten und auch andere daran hindern, politischen Druck auf Israel auszuüben? Ist ein Vorantreiben einer Friedensregelung auf kalkulierte und behutsame Weise wirklich eine Vorgehensweise, die Israel schadet? Besteht nach deutscher Ansicht die Sicherheit Israels, zu der Deutschland sich verpflichtet hat, aus der Lieferung deutscher U-Boote und Waffen, oder ist es möglich, dass ein Friede zwischen Israel und seinen Nachbarn ein zentrales Element dieser Sicherheit wird? Ist Deutschland diesbezüglich aktiv genug, oder kommen ihm der Status quo und also Israels Furcht und Zorn eigentlich sehr gelegen?

Als Israeli denke ich: Wenn Deutschland seinen Einfluss und seine Position in Europa geltend machen, Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern immer wieder anstoßen und dies zu einem wahren Frieden führen würde, dann könnte auch Deutschland seiner eigenen Geschichte gegenüber eine neue, andere Haltung einnehmen.





Grossman, 61, ist einer der bekanntesten israelischen Schriftsteller. Er kritisiert die Politik von Benjamin Netanyahu und setzt sich für eine Aussöhnung mit den Palästinensern ein. In seinem jüngsten, sehr persönlichen Buch "Aus der Zeit fallen" thematisiert er den Tod seines Sohnes Uri, der 2006 im Libanonkrieg fiel.







Aus dem Hebräischen von Christoph Buchwald und Kirsten Praefcke-Meron









