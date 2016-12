Israel„Es gibt einen anderen Weg“

Die Politikerin Tzipi Livni wirbt noch immer für einen Friedensprozess und für Beziehungen mit der arabischen Welt – und ist dabei leider nicht optimistisch.

Livni, 57, war Außenministerin, Oppositionschefin, zuletzt 20 Monate lang Justizministerin in einer Koalition mit Premier Benjamin Netanyahu. Ende 2014 zerstritt sie sich mit ihrem Regierungschef, der sie feuerte und Neuwahlen ausrief, die er gewann. Bis heute gilt Livni als das liberale Aushängeschild, weil sie mehrfach mit den Palästinensern verhandelt hat. Dabei kann sie ziemlich konservativ sein, kein Zufall, sie stammt ursprünglich aus Netanyahus Likud. Im Ausland ist sie beliebter als in ihrer Heimat, wo sie als opportunistisch, funktionärshaft, unnahbar gesehen wird. Nun ist sie seit Langem zum ersten Mal wieder einfache Abgeordnete – und einige der wenigen in Israel, die immer noch für Verhandlungen mit den Palästinensern eintreten. Das Treffen findet in Berlin statt, am Vortag war sie bei Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Es scheint, als suche sie nach einer neuen Rolle.

SPIEGEL: Das jüdische neue Jahr hat gerade angefangen, eine Zeit, in der man zurückblickt. Das vergangene Jahr erscheint besonders düster: Ihre Partei hat die Wahlen verloren, eine rechtsnationale Regierung wurde gebildet, es gibt keine Friedensverhandlungen. Gibt es auch etwas Hoffnungsvolles?

Livni: Das letzte Jahr war tatsächlich kein besonders gutes. Im Moment gibt es kaum Aussicht auf Frieden, die Leute sind verzweifelt. Ich kritisiere diese Entwicklung, aber ich bin in der Politik, um für meine Ideen zu kämpfen. Deshalb glaube ich, dass es Grund zur Hoffnung gibt.

SPIEGEL: Eine Weile sah es so aus, als könnten Sie mit Ihrer Botschaft von Hoffnung und Veränderung die Wahlen im März gewinnen. Warum haben am Ende doch so viele für die rechten Parteien gestimmt?

Livni: Bis zum letzten Moment war es sehr knapp, aber Netanyahu hat es geschafft, einen Teil der Israelis zu überzeugen, dass Linke, Araber und ausländische Regierungen Israel an den Abgrund führen werden. Sie glaubten, dass sie ihr Land verteidigen müssten. Das war keine politische, sondern eine emotionale Entscheidung.

SPIEGEL: Nie zuvor war eine so rechte Regierung an der Macht. Ihre Nachfolgerin als Justizministerin versucht, den Obersten Gerichtshof und die demokratischen Institutionen zu schwächen. Sind Sie besorgt?

Livni: Manche Minister haben Dinge gesagt, die ich bedauere, die ich für falsch halte und die für eine Ideologie stehen, die mir fremd ist. Aber ich bin mir sicher, dass der Oberste Gerichtshof und unser Rechtssystem stärker sind als diese Regierung.

SPIEGEL: Eine Regierung, deren Mitglieder das Judentum über die Demokratie stellen wollen – was bedeutet das?

Livni: Es gibt derzeit eine Debatte darüber, wie sich Israel als Nationalstaat für das jüdische Volk definiert. Sollte es ein religiöser Staat sein, wie die Ultraorthodoxen es wollen? Oder ein noch nationalistischer, auf Kosten der demokratischen Werte? Aber seit der Staatsgründung haben sich Judentum und Demokratie die Balance gehalten. Und ich habe Vertrauen in die israelische Demokratie, dass das so bleibt.

SPIEGEL: Es gibt einiges, was dagegen spricht. In den vergangenen Monaten gab es im Westjordanland mehr Übergriffe von israelischen Extremisten auf Palästinenser als andersherum, selbst viele israelische Politiker reden vom "jüdischen Terror". Unternimmt Ihr Land genug dagegen?

Livni: Als frühere Justizministerin kann ich Ihnen versichern, dass Israel alles gegen diesen jüdischen Terror unternimmt. Gerade habe ich in der Knesset ein neues Gesetz unterstützt, das strenge Maßnahmen gegen Terroristen vorsieht, egal ob es Palästinenser oder Israelis sind. Aber was mir mehr Angst macht, ist die Lage auf dem Tempelberg in Jerusalem. Das ist wirklich hochexplosiv. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas will zwar einen Staat, er arbeitet mit politischen und diplomatischen Methoden. Aber diejenigen, die auf dem Tempelberg versuchen, Juden vom Besuch abzuhalten, und die unsere historische und religiöse Verbindung zum Tempelberg nicht akzeptieren – die wollen einen religiösen Konflikt entfachen. Ob mich das besorgt? Ja, es macht mir sehr große Sorgen.

SPIEGEL: Es sind auch jüdische Extremisten, die mit Besuchen und Gebeten auf dem Tempelberg diese Eskalation provozieren. Offiziell ist Juden das Beten dort verboten, sowohl von der muslimischen Verwaltung als von der israelischen Regierung.

Livni: Ja, es gab Abgeordnete von rechten Parteien, die mit Besuchen auf dem Tempelberg provozieren wollen. Aber die Regierung versucht, das zu verhindern und den jetzigen Status quo zu bewahren.

SPIEGEL: Fast alle Mitglieder der Regierung würden das Westjordanland am liebsten annektieren. Können wir einen Friedensprozess also vergessen?

Livni: Ich glaube, dass es ohne Friedensprozess nicht geht – nicht weil wir den Palästinensern, den Deutschen oder dem US-Präsidenten einen Gefallen tun müssten. Auch nicht nur weil es in diesem Konflikt keinen Stillstand gibt, weil das Risiko des Nichtstuns erneuter Terror ist, sondern weil wir diesen Prozess brauchen, damit wir unsere Werte als jüdischer und demokratischer Staat nicht aufs Spiel setzen. Eine Lösung anzustreben ist ein israelisches Interesse.

SPIEGEL: Doch innenpolitisch spielt der Friedensprozess keine Rolle mehr. Interessiert sich Israel noch für die Palästinenser und den Rest der Welt?

Livni: Das Gefühl vieler Israelis ist: Die Welt ist gegen uns, also lasst uns zusammenhalten und uns verteidigen. Ich kann das verstehen, aber wir brauchen auch einen Weg nach vorn. So sind wir gegen das Nuklearabkommen mit Iran, aber anstatt es nur zu bekämpfen, sagen wir: Wir sollten mit der internationalen Gemeinschaft gegen den iranischen Terror vorgehen, der nicht nur Israel bedroht, sondern auch die Golfstaaten. Wir sollten offen sein für neue Verbündete wie Saudi-Arabien, mit denen wir Interessen teilen. Aber der israelisch-palästinensische Konflikt macht es ihnen unmöglich, offizielle Beziehungen zu uns zu unterhalten. Eine Partnerschaft mit ihnen muss daher eine Neuaufnahme des Friedensprozesses beinhalten.

SPIEGEL: Kurz vor den Wahlen im Frühjahr hat Netanyahu gesagt, dass er nicht an einen palästinensischen Staat glaube und das Westjordanland nie aufgeben werde. Hat Sie das schockiert?

Livni: Netanyahu traut den Palästinensern nicht. Und sie trauen ihm nicht. Natürlich ist Vertrauen bei Verhandlungen immer besser. Aber am Ende geht es um eine Entscheidung – und nicht darum, was Netanyahu glaubt. Bevor ich 2013 der Regierung beitrat, habe ich lange Diskussionen mit ihm geführt. Meine Bedingung war: Ich wollte nicht nur Justizministerin sein, sondern nach Jahren des Stillstands den Friedensprozess wieder aufnehmen. Und er stimmte zu.

SPIEGEL: Woher wissen Sie so genau, dass Netanyahu es wirklich ernst gemeint hat?

Livni: Wir haben die Verhandlungen aufgenommen und Dutzende palästinensische Terroristen freigelassen, was eine Vorbedingung von Abbas war. Ich war dabei, ich kenne den genauen Wortlaut der sehr ausgewogenen Vereinbarung und weiß, worauf wir uns mit den Amerikanern geeinigt haben. Aber leider hat Abbas nach seinem Treffen mit Barack Obama im März 2014 nie geantwortet, ob er die Bedingungen akzeptiert. Die Palästinenser haben eine Riesenchance verpasst.

SPIEGEL: Bereuen Sie es denn, dass Sie bis vor zehn Monaten Mitglied von Netanyahus Regierung waren?

Livni: Nein. Als ich 2009 die Wahlen gewonnen hatte, habe ich auch mit Netanyahu über eine Koalition verhandelt. Aber ich wollte seine Politik nicht legitimieren, die ich für sehr problematisch hielt – daher bin ich damals lieber in der Opposition geblieben. Allerdings fühlte ich mich verantwortlich für die Zukunft des Landes, so entschied ich 2013, der Regierung doch beizutreten. Ob ich es bereue? Nein, ich bin froh, dass ich es getan habe. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass die Vereinbarung mit den Palästinensern gescheitert ist.

SPIEGEL: Stimmt es, dass Sie überlegen, erneut Netanyahus Regierung beizutreten?

Livni: Es gibt eine riesige ideologische Kluft zwischen Netanyahus Regierung und uns. Daher glaube ich, dass wir in der Opposition bleiben und keine Politik unterstützen sollten, die so anders ist als unsere. Stattdessen müssen wir den Israelis jeden Tag wieder sagen: Es gibt eine andere Sicht, eine andere Vision, einen anderen Weg, um dieses Land voranzubringen.

SPIEGEL: Fürchten Sie, dass Israel irrelevant werden könnte, jetzt, da Amerika und Europa mit Syrien, dem "Islamischen Staat" und der Flüchtlingskrise ganz andere Sorgen haben?

Livni: Ich höre immer öfter, dass Politiker mir sagen: Man müsste etwas tun wegen dieses Konflikts – aber wir wissen einfach nicht mehr, was man noch tun soll. Und Amerika zieht sich ohnehin zurück und setzt auf weniger Einmischung.

SPIEGEL: Ist nicht allen Beteiligten schon längst klar, was zu geschehen hat? Und warum ist es trotzdem so schwer?

Livni: Wir müssen bei bestimmten Eckpunkten bleiben, auf die Israel nie verzichten würde, nicht nur weil es unsere, sondern auch die internationale Sicherheit bedrohen würde. Es will ja niemand einen neuen "failed state" in der Region. Die Grenzen müssen an die Siedlungsblöcke angepasst werden, die dicht besiedelt sind und nur wenige Prozent des Westjordanlands ausmachen. Der künftige palästinensische Staat müsste demilitarisiert werden. Aber die Palästinenser wissen all das. Es gibt viele Details, auf die wir uns einigen können. Ein weiterer Bestandteil ist die Zusammenarbeit mit den "pragmatischen" arabischen Staaten. Es wäre die Gelegenheit, einen neuen Prozess zu starten. Einen, der viel mehr ist als nur ein Friedensprozess zwischen uns und den Palästinensern.

SPIEGEL: Wird denn irgendetwas davon in naher Zukunft geschehen?

Livni: Ich hoffe es. Aber wir müssen hart daran arbeiten, viel härter. Die Zeit arbeitet gegen all jene, die an zwei Staaten für zwei Völker glauben.

Interview: Nicola Abé, Juliane von Mittelstaedt