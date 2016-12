Die deutsche Israellobby verprellt mit fragwürdigen Holocaust-Vergleichen die Unterstützer des jüdischen Staates in Deutschland. Von Christoph Schult

Mit der Freundschaft zwischen Völkern verhält es sich ähnlich wie mit der Freundschaft zwischen zwei Menschen. Erstens: Sie muss gepflegt werden. Zweitens: Die Zuneigung darf nicht nur von einer Seite kommen. Drittens: Eine echte Freundschaft lebt davon, dass man den Mut findet, Kritik zu üben – und auszuhalten.

Diesem Ideal gerecht zu werden fällt schon in privaten Beziehungen schwer. Im Verhältnis zwischen Ländern ist die Herausforderung noch größer, und das gilt erst recht, wenn es um die Freundschaft zwischen den Deutschen und Israel geht.

An der Oberfläche sieht es so aus, als wären die Beziehungen zwischen beiden Völkern so gut wie nie: In diesem Jahr feierten beide Länder das 50-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen, junge Israelis zieht es zum Reisen oder Wohnen nach Berlin, Kanzlerin Angela Merkel ist in Israel beliebter als US-Präsident Barack Obama.

Die Deutschen dagegen tun sich wesentlich schwerer, ihre Freundschaft zu Israel zu definieren. Dabei spielen zwei Dinge eine entscheidende Rolle: die Geschichte des Holocaust, mit dem die Deutschen schwere Schuld auf sich geladen haben, und die Gegenwart des Nahostkonflikts, den Israel mit seiner fragwürdigen Besatzungspolitik verschärft. Daraus entsteht ein Spannungsverhältnis, das viele Deutsche nicht aushalten wollen. Sie suchen nach allzu einfachen Antworten.

Eine große Gruppe von Deutschen, vielleicht sogar die Mehrheit, macht sich einseitig die Positionen der Palästinenser zu eigen, nicht selten aus dem Motiv heraus, die deutsche Verantwortung für den Holocaust zu relativieren. "Irgendwann muss doch mal Schluss sein", hört man da oder – mit deutlich antisemitischer Tonlage: "Die Israelis haben aus der Geschichte nichts gelernt und machen mit den Palästinensern dasselbe wie damals die Nazis mit den Juden."

Es gibt aber auch das andere Extrem: diejenigen, die sich in Nibelungentreue auf die Seite Israels schlagen und noch den größten Unsinn, den die aktuelle Regierung in Jerusalem verzapft, verteidigen. In der Psychoanalyse spielt der Begriff der Identifizierung eine große Rolle, man könnte mit Blick auf die neurotischen Israelfreunde von einem Prozess der Überidentifizierung sprechen, andere nennen es Philosemitismus.

Ich habe ein anderes Verständnis davon, was Freundschaft zu Israel bedeutet. Ich kenne das Land seit 27 Jahren. Mit 16 lebte ich ein Jahr lang bei einer israelischen Gastfamilie, ging auf eine Highschool in Tel Aviv und lernte Hebräisch. Ein Motiv war damals die Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld. Wenn man als einziger Deutscher und als einziger Nichtjude in einem Kinosaal mit 300 israelischen Mitschülern die schrecklichen Bilder sieht, wie Bulldozer ausgemergelte Leichen im befreiten Konzentrationslager Bergen-Belsen in Massengräber schaufeln, ist man für den Rest seines Lebens gegen jede Art von Antisemitismus geimpft.

Seitdem habe ich das Land so oft besucht, dass es zu einer zweiten Heimat geworden ist. Ich habe Austauschreisen für junge Deutsche organisiert und mit meiner Familie von 2005 bis 2010 als Korrespondent in Jerusalem gelebt. Ich habe mehrere Kriege und zwei Intifadas miterlebt. Mein Gastbruder wurde 2004 bei einem Selbstmordanschlag getötet. Ich weiß, wie sich israelisches Leid anfühlt.

Der Wert einer Freundschaft erweist sich besonders in existenziellen Momenten. Mit Blick auf Israel bedeutet das: Wenn das Land in seiner Existenz bedroht wird, müssen wir Deutschen es verteidigen, politisch und materiell. Die Gründung Israels als jüdischer Staat ist eine unmittelbare Folge der NS-Zeit, sie sollte den Juden nach Jahrhunderten der Diskriminierung und Verfolgung eine sichere Heimstatt garantieren. Daher ist die Sicherheit Israels, wie es Angela Merkel 2008 in ihrer Rede vor der Knesset gesagt hat, Teil der deutschen Staatsräson.

Ich verstehe, warum nahezu alle Israelis den Atomdeal mit Iran äußerst skeptisch sehen. Und ich verstehe nicht, warum ihn der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier als "historisch" gefeiert hat, ohne zu wissen, ob sich Iran überhaupt daran hält.

Empathie darf aber nicht Kritiklosigkeit heißen. Die jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sind nicht existenziell für die Sicherheit Israels. Im Gegenteil: Sie gefährden langfristig Israels Existenz als jüdischer und demokratischer Staat. Je mehr israelische Siedler im Westjordanland leben, desto unwahrscheinlicher wird die Zwei-Staaten-Lösung. Eine Ein-Staaten-Lösung aber würde dazu führen, dass die Palästinenser irgendwann die Mehrheit der Bevölkerung stellen und die jüdische Minderheit nur noch per Apartheidregime über das Land herrschen könnte. Deshalb ist es richtig, die israelische Siedlungspolitik immer wieder anzuprangern.

Eines aber verbietet sich: Holocaust und Nahostkonflikt miteinander zu vermengen. Genau dies aber tut die deutsche Israellobby schamlos. Das konnte man am vergangenen Wochenende beobachten. Da berichtete SPIEGEL ONLINE , das Berliner Kaufhaus des Westens habe Produkte aus israelischen Siedlungen vorübergehend aus den Regalen geräumt, weil sie den Kennzeichnungsvorschriften der EU widersprachen.

Da die seit 1967 andauernde Besetzung und Besiedelung der Golanhöhen und des Westjordanlands international nicht anerkannt sind, dürfen Produkte aus den jüdischen Kolonien nicht mit der Herkunftsangabe "Israel" verkauft werden. Dies führt nicht nur die Verbraucher in die Irre, es stellt auch der israelischen Siedlungspolitik eine Unbedenklichkeitserklärung aus.

Aus Frust über den stockenden Friedensprozess beschlossen die EU-Außenminister schon vor drei Jahren, dass Erzeugnisse aus den Palästinensergebieten gesondert zu kennzeichnen sind. Nichts anderes tat das KaDeWe, als es ankündigte, die Siedlungsprodukte vorübergehend aus dem Sortiment zu nehmen, um die Etiketten auszutauschen.

Kaum aber war die Nachricht in der Welt, stürzte sich die deutsche Israellobby auf das KaDeWe. "Sagen Sie, stimmt es, dass Sie Produkte aus Israel boykottieren?", twitterte Volker Beck, grüner Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe. In den sozialen Netzwerken wurde ein Foto geteilt, das SA-Schergen 1933 vor einem jüdischen Geschäft zeigt, daneben ein aktuelles Bild des KaDeWe. "Boycott? Again?" Bereits zuvor hatte "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann die EU-Kennzeichnungspflicht mit dem Rassenwahn der Nazis verglichen: ",Kauft nicht bei Juden'. Armseliges Europa."

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sagte zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung: "Dieses Kaufhaus war in jüdischem Besitz, die Nazis haben es enteignet. Wir protestieren scharf gegen diesen moralisch, historisch und sachlich inakzeptablen Schritt. Wir erwarten von der deutschen Regierung, in dieser schwerwiegenden Sache zu handeln."

Noch am selben Tag teilte das KaDeWe mit, dass es die Siedlerprodukte wieder in die Regale gestellt habe. Es sei "zu rasch und unsensibel" gehandelt worden, entschuldigte sich das Management. Wer als Berliner Kaufhaus-Chef Sinn fürs Geschäft beweisen will, missachtet offenbar besser europäische Vorschriften, als sich mit der Springer-Presse anzulegen. Zufrieden zwitscherte auch Volker Beck: "Boykott israelischer Produkte durch das @KaDeWeBerlin beendet!"

Mit derlei Polemik verprellt die Israellobby die wenigen, die noch wohlwollend auf Israel gucken. Ich kenne Diplomaten, Pfarrer oder Politiker, die mit großer Empathie nach Israel kamen und sehr ernüchtert wieder nach Deutschland zurückkehrten.

Noch schlimmer ist, dass sich ein israelischer Premier derselben Rhetorik bedient. Dem deutschen Außenminister Steinmeier warf Netanyahu vor, mit einer Zwei-Staaten-Lösung das Westjordanland "judenrein" machen zu wollen. Kürzlich, nach einer Welle palästinensischer Terrorattacken, behauptete er, die Palästinenser seien Schuld am Holocaust, der damalige Mufti von Jerusalem habe Hitler auf die Idee der "Endlösung" gebracht.

Natürlich tragen auch die Palästinenser zu einem erheblichen Teil Verantwortung für den gescheiterten Friedensprozess. Ihre politischen Führer sind bis heute nicht bereit, den jüdischen Charakter Israels anzuerkennen, Terroristen werden in der palästinensischen Gesellschaft noch immer als Märtyrer verehrt, Straßen nach ihnen benannt. Aber all das entschuldigt nicht die Verfehlungen auf israelischer Seite.

Noch hält die politische Elite Deutschlands zu Israel. Aber es zeigen sich erste Risse. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei ihrem letzten Besuch vor laufenden Kameras zu Netanyahu, man sei sich einig, dass man sich nicht einig sei.

Statt zu begreifen, dass er gute Freunde verliert, befördert Netanyahu diese Einteilung der Welt in Gut und Böse. Für ihn sind Freunde nur dann Freunde, wenn sie zu hundert Prozent seine Politik unterstützen. Alle anderen betrachtet er als Gegner Israels, die er bekämpft, nicht selten indem er den Holocaust instrumentalisiert.

Die Gefahr ist, dass wir kritischen Israelfreunde irgendwann schweigen. Wir wollen nicht in eine Reihe mit Israelhassern und Antisemiten gestellt werden; schon gar nicht, wenn unser Vergehen darin besteht, dass wir uns Sorgen machen um die Zukunft dieses Landes. ■