Nahost„Israel sieht nur das Töten“

Shimon Peres, 92, war Vorsitzender der Arbeitspartei, Premierminister und Staatspräsident. Für die Regierung von Benjamin Netanyahu beteiligte er sich zuletzt an den Verhandlungen mit den Palästinensern.

SPIEGEL: Herr Peres, Israel wird seit Monaten von einer neuen Welle palästinensischer Gewalt heimgesucht. Fast täglich gibt es Messerangriffe; an Neujahr wurden in Tel Aviv zwei Menschen erschossen. Was steht dahinter?

Peres: Dieser Terror ist eine Revolte. Viele junge Leute weltweit fühlen sich heute vom Totalitarismus des Terrors angezogen. Die Situation hier ist Teil dieser Entwicklung – und gleichzeitig ist sie anders. Wir sollten zwei Staaten haben. Aber die gibt es nicht, auch keine Verhandlungen darüber, das trägt dazu bei, dass junge Palästinenser sich gegen uns richten. Israel sieht diesen Protest nicht. Es sieht nur das Töten.

SPIEGEL: Die israelische Regierung beschuldigt vor allem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas der Hetze.

Peres: Ich stimme da nicht zu. Abbas ist ein mutiger Mann. Ich habe ihn oft getroffen und direkt mit ihm verhandelt. Er will Frieden und bekämpft den Terror.

SPIEGEL: Auch auf israelischer Seite wächst der Hass, jüdische Extremisten verüben Anschläge auf Palästinenser. Beunruhigt Sie das?

Peres: Über wie viele Menschen reden wir hier? Doch sehr wenige. Die Täter des Brandanschlags auf eine palästinensische Familie in Duma wurden inzwischen gefasst und werden ihre gerechte Strafe erhalten. Wir bekämpfen dieses Phänomen.

SPIEGEL: Reuven Rivlin, Ihr Nachfolger als Staatspräsident, erhält Morddrohungen, weil er Mitleid mit den Palästinensern geäußert hat. Rechte Hetzer diffamieren Menschenrechtsorganisationen.

Peres: All das ist fraglos schrecklich – und wir müssen dagegen angehen.