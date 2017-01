Israel„Wir begehen keinen Selbstmord“

Justizministerin Ayelet Shaked ist die Hardlinerin in einer ohnehin sehr rechten Regierung, sie hält den Nahostkonflikt für unlösbar und stellt „jüdische Werte“ über Recht und Demokratie.

Die Karriere von Shaked, 39, ist erstaunlich: Sie studierte Informatik, arbeitete im Büro von Premier Benjamin Netanyahu, überwarf sich vor acht Jahren mit ihm – und sitzt nun seit Mai 2015 als Justizministerin in seinem Kabinett. Geschafft hat sie das, indem sie zusammen mit Naftali Bennett die nationalreligiöse Partei "Jüdisches Heim" übernommen und zur heute drittstärksten Partei Israels gemacht hat, gewählt von jungen Tel Avivern wie von radikalen Siedlern. Dass die Partei diesen Balanceakt schafft, liegt auch an Shaked: schlau, säkular und radikal, nie um einen scharfen, von manchen gar als rassistisch kritisierten Kommentar verlegen. So hat sie etwa auf Facebook einen Artikel gepostet, in dem alle Palästinenser als "Feinde", die man töten müsse, und ihre Kinder als "kleine Schlangen" beschimpft werden. Sie ist inzwischen eine der am meisten bewunderten und gehassten politischen Figuren. Zum Interview im Justizministerium in Ostjerusalem kommt eine Frau, die nicht auf den Aufzug wartet, sondern ihre Entourage zum Treppensteigen zwingt. Sie lächelt freundlich, aber redet bestimmt – und manchmal wird sie laut, etwa als es um die Hamas im Gazastreifen geht. Das Interview findet auf Englisch statt, zwischendurch fällt sie ins Hebräische, darin fühlt sie sich sicherer.

SPIEGEL: Frau Ministerin, die Knesset diskutiert gerade über einen von Ihnen eingebrachten Gesetzentwurf, wonach NGOs Spenden von ausländischen Regierungen offenlegen müssen. Das trifft vor allem eher linke Friedens- und Menschenrechtsgruppen. Ist das ein Angriff auf die israelische Demokratie?

Shaked: Dieses Gesetz verletzt keine demokratischen Grundprinzipien, es schränkt weder Meinungs- noch Organisationsfreiheit ein. Wir begrenzen auch nicht die Höhe der Zuschüsse an diese Gruppen. Wir sorgen allerdings für Transparenz. Die israelische Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, welche Organisationen ausländische Interessen vertreten.

SPIEGEL: Ihr Vorhaben erinnert aber stark an entsprechende Gesetze autoritärer Staaten wie Ägypten oder Russland. Sie haben einmal behauptet, dass die USA ähnliche Vorgaben hätten – doch dem hat der US-Botschafter in Israel gerade widersprochen. Fürchten Sie nicht, dem Ansehen Ihres Landes zu schaden?

Shaked: Es ist nicht angemessen, dass sich ein Land so in die internen Angelegenheiten Israels einmischt. Ich möchte diese Diskussion auf das eigentliche Problem zurückführen: Warum wirft keiner die Frage auf, wie es sein kann, dass fremde Staaten ungeniert in unsere inneren Angelegenheiten eingreifen? Israel greift nicht derart in die Belange anderer Staaten ein – warum also fühlen sich andere dazu berechtigt? Das ist eine Verletzung unserer Souveränität, und ich erwarte von den EU-Mitgliedern, dass sie sich anders verhalten.

SPIEGEL: Zielt Ihr Gesetz also eigentlich doch auf die ausländischen Regierungen?

Shaked: Zu jedem Treffen mit einem Botschafter nehme ich meine Liste jener NGOs mit, die unserem Staat schaden, weil sie etwa den Boykott gegen Israel unterstützen oder unsere Soldaten verunglimpfen. Ich versuche, die Diplomaten davon zu überzeugen, die Unterstützung für sie zu stoppen. Leider nützt das nichts. Aber ich will nicht, dass befreundete Länder diese Organisationen unterstützen.

SPIEGEL: Sie geben also zu, dass es um mehr als nur Transparenz geht? Wollen Sie mit dem Gesetz die Arbeit bestimmter kritischer Organisationen einschränken?

Shaked: Nein. Ich spreche hier von zwei verschiedenen Wegen: Zum einen versuche ich, die Gelder für diese Gruppen zu reduzieren, indem ich mit den Diplomaten spreche. Zum anderen soll das Gesetz dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit weiß, wer wessen Interessen vertritt.

SPIEGEL: Ein weiterer Akteur, den Sie für seine angebliche Einmischung in die israelische Politik kritisieren, ist der Oberste Gerichtshof Ihres Landes.

Shaked: Ich bin sehr stolz auf unseren Obersten Gerichtshof. Dennoch ist seit den späten Neunzigerjahren ein gewisses Ungleichgewicht im Verhältnis von Justiz, Regierung und Parlament zu beobachten. Der Gerichtshof ist aktivistisch. Wir müssen daher eine Debatte darüber führen, wie viel Aktivismus durch das Gericht angemessen ist.

SPIEGEL: Ein Abgeordneter Ihrer Partei forderte vor ein paar Monaten den Abriss des Gerichtshofs. Sie selbst planen ein Gesetz, das es dem Parlament ermöglichen würde, Entscheidungen der Richter zu überstimmen – und so für unrechtmäßig befundene Gesetzesvorhaben einzuführen. Das klingt nach einer Entmachtung der Justiz.

Shaked: Es geht um ein Grundgesetz, das es dem Gerichtshof ermöglicht, Parlamentsbeschlüsse in extremen Fällen abzulehnen. Bisher ist dieses Recht nirgendwo festgeschrieben – das Gericht hat es sich einfach genommen. Zugleich soll die Knesset aber die Möglichkeit bekommen, dessen Entscheidungen zu überstimmen; meiner Meinung nach sollte dafür eine einfache Mehrheit von 61 Stimmen ausreichen.

SPIEGEL: Aber damit könnte doch die derzeitige Regierungskoalition jede Entscheidung des Obersten Gerichts rückgängig machen. Schon jetzt ist absehbar, wozu das führen würde: Sie wünschen sich mehr Einfluss der jüdischen Halacha, also religiöser Prinzipien, auf die Gesetzgebung. Ist das eine Abkehr vom säkularen Staat?

Shaked: Ich erwarte von den Richtern, dass sie sich in ihren Urteilen auch vom Talmud inspirieren lassen – und sich nicht nur am allgemeinen Gesetz oder an europäischen Rechtssystemen orientieren.

SPIEGEL: Sie sind auch eine Befürworterin des umstrittenen Nationalstaatsgesetzes, das Israel in erster Linie als jüdischen Staat definiert. Kritiker befürchten, dass demokratische Grundsätze künftig religiösen Prinzipien untergeordnet werden könnten.

Shaked: Wir haben sehr starke demokratische Grundrechte, sie schreiben persönliche Freiheiten und Menschenrechte fest. Ich denke, wir sollten der Justiz ein zusätzliches Instrument in die Hand geben, damit sie sich auf die Tatsache berufen kann, dass Israel ein jüdischer Staat ist.

SPIEGEL: Viele jüdische Gemeinden im Ausland fürchten, dass Israel immer weniger pluralistisch wird, sie fühlen sich von Ihrer Politik nicht repräsentiert. Sollte Israel diese Stimmen nicht ernst nehmen?

Shaked: Die jüdischen Gemeinden im Ausland sind sehr wichtig für uns – und wir sind offen für den Dialog mit ihnen. Es ist allerdings bitter, den dort stattfindenden Prozess der Assimilierung zu beobachten, also die Vermischung von Juden und Nichtjuden.

SPIEGEL: Offiziell plädiert Ihr Premier Benjamin Netanyahu nach wie vor für die Zweistaatenlösung, aber fast die ganze Regierung ist dagegen. Und Sie?

Shaked: Der Graben zwischen Palästinensern und Israelis ist zu groß geworden, in unserer Generation kann er nicht überbrückt werden. Politisch wollen wir daher eine regionale Lösung: Das Westjordanland sollte teilweise von Israel annektiert werden, teilweise in einer Konföderation mit Jordanien aufgehen.

SPIEGEL: Es soll also keinen palästinensischen Staat geben?

Shaked: Um uns herum sehen wir Staaten kollabieren: Libyen, Syrien, den Irak. Wir wollen keinen weiteren scheiternden Staat in unserer Nachbarschaft, der sich schnell in einen Rückzugsort für Terroristen verwandeln würde, so wie der Gazastreifen. Wir wollen keine Tunnel aus dem Westjordanland in die Vororte von Tel Aviv und keine Raketen auf Jerusalem.

SPIEGEL: Der Friedensprozess steht seit Jahren still, sehr zum Frust des Rests der Welt.

Shaked: Wegen des Drucks der internationalen Gemeinschaft werden wir keinen Selbstmord begehen. Ein palästinensischer Staat im Westjordanland ist derzeit nicht möglich. Ich kämpfe lieber und versuche, der Welt die Lage im Nahen Osten zu erklären, als Schritten zuzustimmen, die meinem Land schaden.

SPIEGEL: Aber Umfragen zeigen regelmäßig, dass die Mehrheit der Israelis einen Friedensprozess will.

Shaked: Heute kontrolliert eine rechte Regierung das Land – wir haben das Mandat der Bevölkerung. Und ich denke, die Mehrheit versteht, dass es in der näheren Zukunft hier keine zwei Staaten geben wird, die friedlich miteinander koexistieren.

SPIEGEL: Seit Monaten wird Israel von einer Welle der Gewalt erschüttert. Viele befürchten, dass diese Angriffe anhalten oder sogar zunehmen werden – weil die Palästinenser die Hoffnung auf eine politische Lösung des Konflikts verloren haben und die wirtschaftliche Lage mies ist. Und Sie wollen einfach so weitermachen?

Shaked: Wir haben keine andere Wahl, als den Konflikt weiter zu verwalten. Dafür schlagen wir einen Stabilitätspakt vor: Wir wollen die Palästinensische Autonomiebehörde wirtschaftlich stärken, gemeinsame Industriezonen schaffen und ihnen helfen, eine eigene Stromversorgung aufzubauen, sodass die Palästinenser möglichst selbstständig leben können und eine Zukunft haben. In solche Dinge sollten die europäischen Staaten besser investieren statt in NGOs, die Israel schaden.

SPIEGEL: Der Wirtschaft geht es auch wegen der israelischen Blockade so schlecht. Der Güterverkehr in den Gazastreifen ist stark reguliert. Wie soll sich da etwas entwickeln?

Shaked: Da muss ich einhaken: Der Wirtschaft in Gaza geht es schlecht, weil Gaza von einem Terrorregime kontrolliert wird.

SPIEGEL: Im Westjordanland vergeben die israelischen Behörden kaum Baugenehmigungen an Palästinenser ...

Shaked: Wir verhandeln derzeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde über die Zahl der Genehmigungen.

SPIEGEL: Sie haben immer und auf alles eine Antwort – ist das der Grund dafür, dass Ihr Spitzname "Computer" lautet?

Shaked: Ich nehme mir nichts zu Herzen. Ich kalkuliere kühl und tue einfach, was getan werden muss. Wenn ich beginnen würde, emotional auf Dinge zu reagieren, würde das meine Arbeit zerstören.

Interview: Nicola Abé, Ronen Bergman