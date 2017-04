Premier Benjamin Netanyahu könnte bald länger an der Macht sein als Staatsgründer Ben-Gurion. Seit Monaten leidet das Land unter einer neuen Welle der Gewalt, die Zwei-Staaten-Lösung stirbt. Netanyahu jedoch bleibt. Von Nicola Abé

Benjamin Netanyahu steht vor einer Bar im Zentrum Tel Avivs hinter einem Rednerpult aus kugelsicherem Glas. Es ist dunkel, im Glas spiegeln sich die Gedenkkerzen zu seinen Füßen.

Am Vortag hat ein junger Mann an diesem Ort eine Maschinenpistole des Typs Spectre M4 aus seinem Rucksack gezogen, auf Passanten gefeuert, den Barbesitzer erschossen, einen Besucher der Bar getötet und sieben weitere Menschen verletzt. Der Täter war ein arabischer Israeli aus dem Norden des Landes.

"Der arabische Sektor ist von islamistischer Hetze durchdrungen", ruft Netanyahu hinter dem Rednerpult. Sein Haar liegt wie ein stahlgrauer Helm um den Kopf. "Wir verlangen Loyalität gegenüber dem Gesetz. Man kann nicht die Rechte eines Israelis haben und sich der Sache der Palästinenser verpflichtet fühlen!"

Netanyahus Worte versöhnen nicht, sie beruhigen nicht, im Gegenteil, sie sind eine Anklage an alle Araber im Land. Es sind unerbittliche Worte, sie passen zu der Realität, in der Israel nach zehn Jahren unter seiner Führung angekommen ist.

Vor knapp einem Jahr, am 17. März 2015, gelang Netanyahu entgegen allen Erwartungen ein triumphaler Wahlsieg. Der konservative Likudblock, dem er vorsteht, wurde die mit Abstand stärkste Partei. Es ist Netanyahus vierte Amtszeit als Regierungschef. Hält er sie durch, wird er länger an der Macht sein als Staatsgründer David Ben-Gurion. Wie kein anderer prägt Netanyahu Israels Gegenwart: Das Land hat sich von westlichen Partnern entfernt, es ist weit nach rechts gerückt. Er hat die Siedlerpartei "Jüdisches Heim" in seine Regierung geholt, ein politischer Tabubruch. Er hat damit ein Zeichen gesetzt, gegen den Frieden und gegen die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung.

Der Anschlag auf die Bar in Tel Aviv ist nur eine weitere Episode des allgegenwärtigen Hasses, der sich immer tiefer ins Leben der Israelis frisst und die Gesellschaft zersetzt. Beinahe jeden Tag greifen nun junge Palästinenser mit Messern und Scheren jüdische Israelis an – und werden dann meist selbst erschossen. Die Attentäter sind 13, 17 oder 20 Jahre alt.

Allein am Dienstag sind es vier Angriffe: In Jerusalem werden mehrere Polizisten verletzt, zwei von ihnen schwer. In Petach Tikwa, einem Vorort Tel Avivs, sticht ein Palästinenser auf einen Israeli ein, bis ihm Passanten schließlich das Messer entreißen.

Und während US-Vizepräsident Joe Biden sich zu Gesprächen über den Frieden ganz in der Nähe aufhält, sticht ein 22-Jähriger aus der Stadt Kalkilia im Westjordanland an der Strandpromenade in Jaffa mehrere Menschen nieder.

Seit Oktober hält diese neue Welle der Gewalt nun schon an, Netanyahu hat gegen sie nichts ausrichten, sein Land nicht befrieden können. Seine Bilanz, so könnte man meinen, ist katastrophal, die angespannte Lage müsste ihm schaden, doch das Gegenteil ist der Fall. Im vergangenen Jahr hat Netanyahu seine Macht noch erweitert und verschiedene Ministerien einfach für sich selbst reklamiert: Er ist jetzt nicht nur Premierminister, sondern auch noch Außenminister, Wirtschaftsminister, Minister für Kommunikation und Minister für regionale Kooperation. In den Medien, im Polizei- und Justizapparat hat er Vertraute installiert. Es ist, als befinde er sich in einer toxischen Umarmung mit seinem Land.

Im Herbst ist Netanyahu unterwegs zu einem Staatsbesuch. Sein Regierungsflieger gleitet durch tiefschwarze Wolkenbänke, die Anschnallzeichen leuchten. Netanyahu erscheint im Moment maximaler Turbulenzen im hinteren Bereich des Flugzeugs, wo die Journalisten sitzen. Er will jetzt ein Hintergrundgespräch führen, er hätte zwölf Stunden Zeit dafür gehabt, nun sind es nur noch ein paar Minuten bis zur Landung.

Draußen wüten die Vorboten eines Hurrikans, die Journalisten krallen sich an den Sitzen fest. Nach Jerusalemer Zeit ist es mitten in der Nacht. Netanyahu redet ein wenig über Syrien und Iran. Er hat Augenringe und seine Haare sind zauselig. Im Grunde sagt er nichts. Alles schwankt. Sein Pressesprecher versucht, ihn am Ärmel wegzuziehen. Das Flugzeug macht einen Satz nach unten. Netanyahu zuckt nicht. Das ist seine Botschaft. Er inszeniert Politik als permanenten Tanz am Abgrund – bei dem er stets die Kontrolle behält. Netanyahu braucht den Ausnahmezustand als Kulisse, vor der er wirken kann, als Opfer und Retter. Er deklariert alles zur existenziellen Frage, denn es ist das Existenzielle, das ihn nährt.

"Der Überlebensmodus liegt in der israelischen DNA", sagt der Journalist Nahum Barnea von einer der größten Tageszeitungen des Landes, "Jediot Acharonot". Er hat Netanyahu jahrelang begleitet. "Er spielt den Typen, der den Damm zusammenhält."

Und manchmal auch den Typen, der brüskiert und provoziert. In dieser Woche sagte Netanyahu überraschend ein für den 18. März geplantes Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama ab. Die US-Regierung erfuhr davon durch die Medien, es war ein weiterer Affront in einer Reihe von Verstimmungen zwischen beiden Staaten.

Hinter der Absage, die Israels Regierung offiziell damit begründete, sie wolle nicht in den amerikanischen Wahlkampf hineingezogen werden, steht wohl immer noch Netanyahus Unmut über das Atomabkommen mit Iran. Seitdem er im Amt ist, hatte er vor diesem Land gewarnt, vor der iranischen Atombombe, die es zu verhindern galt. Das Abkommen, das die USA und fünf weitere Staaten im vergangenen Jahr mit Iran aushandelten, war für ihn eine schmachvolle Niederlage und markierte zugleich einen Tiefpunkt in den israelisch-amerikanischen Beziehungen.

Auch als das Abkommen schon unterschrieben war, kämpfte Netanyahu weiter: Anfang Oktober stand der israelische Premier vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York und schwieg. 45 Sekunden lang. Sein Schweigen sollte die "ohrenbetäubende Stille" der Weltgemeinschaft symbolisieren, so sagte er, angesichts der nun drohenden Auslöschung Israels durch den Iran. Die Diplomaten im Publikum blickten zu Boden, manche verdrehten die Augen. Netanyahus eigentliche Zuhörer aber saßen in der Heimat vor dem Fernseher.

"In jeder Generation gab es welche, die unser Volk vernichten wollten", rief ihr Premierminister in den Saal, "doch die Zeiten, in denen das jüdische Volk passiv bleibt im Angesicht der mörderischen Feinde, sind vorüber."

Netanyahu kenne die Israelis besser, als sie sich selbst kennen würden, schrieb Bradley Burston, der in Amerika geborene israelische Kolumnist der Tageszeitung "Haaretz": "Er kann auf dir spielen wie auf einer Stradivari. Und das tut er auch." Virtuos bedient Netanyahu die jüdische Angst, von allen Seiten bedroht zu sein. Die Scham darüber, dass man sich nicht wehren konnte, damals im Zweiten Weltkrieg, dass man ein Opfer gewesen ist. Diesen Schmerz, der sich nie stillen lässt.

"Worin liegt der diplomatische Sinn, die ganze Welt zu verspotten?", fragten die Kommentatoren nach seiner Rede vor der Uno. Aber es geht Netanyahu nicht um Diplomatie. Ob er Schaden anrichtet, ist in diesen Momenten nicht so wichtig. Es geht um ein Versprechen, die Staatsräson Israels: "Nie wieder!"

Was zählt, ist, dass er kämpft, für sein Land – und immer wieder für den Erhalt der eigenen Macht. Vor mehr als einem Jahr löste Netanyahu selbst seine Regierung auf, weil er eine Intrige fürchtete. Er glaubte, seine Minister wollten ihn stürzen und rief Neuwahlen aus. Für einen Moment sah es aus, als habe er sich verschätzt. Im März 2015, kurz vor der Wahl, führte die Opposition in allen Umfragen.

Es war eine schwierige Zeit für die Netanyahus. Unzählige Skandale aus ihrem Haus fanden damals ihren Weg an die Öffentlichkeit. Die Israelis erfuhren, wie viele Tausend Schekel das Ehepaar jährlich für Pistazieneiscreme, Kerzen und Sushi ausgab. Es wurde noch wahnsinniger, als die Netanyahus ein Video produzieren ließen, um ihrem Image als Luxuspaar etwas entgegenzusetzen. Netanyahus Ehefrau Sarah führte in dem Film einen bekannten Dekorateur durch ihre heruntergekommen aussehende Küche. Der Mann beugte sich über den Kunststoffbelag, der sich von den Schränken löst. "Es sieht aus wie in einem rumänischen Waisenhaus von 1954", sagte der Dekorateur schließlich.

Ein paar Tage später wurde bekannt, dass es die Küche der Angestellten war, die da gezeigt wurde. Und dass es ein Stockwerk darüber eine hochmoderne Küche gibt. Im liberalen Tel Aviv schämte man sich, war wütend und auch ein bisschen belustigt. Kaum einer glaubte, dass Netanyahu wiedergewählt würde.

Doch Netanyahu wusste auch diesmal, was zu tun war. Sechs Tage vor der Wahl setzte er auf die Siedlerbewegung, seine letzte Chance, politisch zu überleben. Er rief deren Anführer in seiner Residenz zusammen und drohte ihnen: "Ich bin dabei zu verlieren. Wir werden diese Residenz verlassen, und ihr werdet eure Häuser verlassen müssen." Dann zeigte er eine Lösung auf: Das Furchtbare sei zu verhindern, wenn man ihn wähle und nicht seine rechten Konkurrenten von der Partei Jüdisches Heim. Öffentlich zog Netanyahu sein Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung zurück.

Er gewann, weil die Aktivisten der Siedler in Dörfern und Städten Tausende Wähler mobilisierten. Mehr Menschen als je zuvor gingen noch in den letzten Stunden zur Wahl.

Bei der internationalen Gemeinschaft und arabischen Parteianhängern bat er kurz darauf um Nachsehen für seine Aussagen im Wahlkampf. Mit diesem scheinbaren Hin und Her verprellt er immer wieder wichtige Verbündete, nicht aber seine Wähler. Ehrlichkeit sei nicht das, was viele Israelis von einem politischen Führer erwarten, sagt der Historiker Tom Segev. Auch Korruption könnten sie verschmerzen, "solange keine Bombe unter ihrem Auto explodiert".

Doch Netanyahu ist nicht einfach nur ein Opportunist, hinter seinen taktischen Manövern stehen Glaubenssätze, die sich durch sein Leben ziehen. Sein Vater war ein enger Vertrauter von Wladimir Jabotinsky, Befürworter eines Judenstaates auf beiden Seiten des Jordans. Netanyahu war 28 Jahre alt, als er in einer Fernsehdebatte sagte: "Das Hindernis für Frieden im Nahen Osten ist die Forderung nach einem palästinensischen Staat."

In den Neunzigerjahren kämpfte er gegen den Oslo-Friedensprozess. Als Premier ließ er den Siedlungsbau vorantreiben. Die Zwei-Staaten-Lösung drängte er so immer weiter ins Utopische ab. Heute erscheint sie kaum mehr möglich.

Der Kolumnist Thomas Friedman kürte Netanyahu in der "New York Times" vor Kurzem zum Gründungsvater einer Ein-Staaten-Lösung: "Bibi hat gewonnen, er ist nun eine historische Figur. Der Friedensprozess ist tot. Es ist vorbei. Der nächste US-Präsident wird es mit einem Israel zu tun haben, das entschlossen ist, das Territorium zwischen Jordan und Mittelmeer permanent zu besetzen."

Dieser Staat ist nach fast 50 Jahren Besatzungsherrschaft im Westjordanland heute Realität. Es ist ein ungerechter Staat ungleicher Bürger. Es ist ein an Gewalt krankender Staat, in dem palästinensische Schulmädchen auf israelische Polizisten einstechen. Im Rucksack einer 13-Jährigen fand die Polizei vor wenigen Wochen Schreibhefte, einen Taschenrechner, ein Päckchen Traubensaft und zwei Küchenmesser. Sie wollte "Juden töten", sagte das Mädchen auf der Polizeistation.

"Die dritte Intifada", titelte die größte Boulevardzeitung des Landes schon im Herbst, als die Angriffe begannen. Für kurze Zeit sanken Netanyahus Umfragewerte. Er flüchtete sich in Bürgerkriegsrhetorik: "Wir werden für immer mit dem Schwert leben", sagte er im Oktober in der Knesset. Teile Ostjerusalems sollten abgeriegelt, die Häuser der Familien von Attentätern zerstört werden. Es ging darum, der Bevölkerung zu vermitteln, dass er die Lage im Griff hat. Mehr noch: dass er der Einzige ist, der die Lage im Griff hat.

Netanyahu balanciert geschickt zwischen den Forderungen von rechts und jenen der internationalen Gemeinschaft. Er spielt sie gegeneinander aus. Mehr Siedlungsbau? Unmöglich wegen den USA, sagt er den Siedlern. Und wirkt im Vergleich mit den noch Rechteren in seiner Regierung plötzlich vernünftig. Sogar die ultraknappe Mehrheit seiner Koalition in der Knesset – er regiert mit einer Mehrheit von nur einer Stimme – scheint ihm plötzlich zu nützen. Jeder einzelne Abgeordnete kann die Regierung zum Scheitern bringen. Jede Stimme zählt. Das Risiko diszipliniert. Linke Medien und NGO, die gegen Netanyahu wettern, erscheinen angesichts der angespannten Lage wie Landesverräter. Alles, was gegen ihn ist, nützt ihm.

Doch noch immer hört die Gewalt nicht auf, radikalisieren sich palästinensische Jugendliche über Facebook und YouTube, greifen israelische Polizisten, Familienväter und sogar schwangere und alte Frauen an. Es ist eine neue Qualität des Terrors: Die Täter handeln nicht im Auftrag von Organisationen, sondern selbstständig. Und es hat etwas zutiefst Barbarisches, wenn Menschen anderen Menschen aus nächster Nähe ins Fleisch stechen, um sie zu töten.

Ist dies also der Moment, in dem Netanyahus Politik des Stillstands scheitern könnte? In dem deutlich wird, dass ein reines Verwalten des Konflikts unmöglich ist?

Andere Politiker stürzten in Israel über den Terror. Netanyahu kann er nichts anhaben. Es ist die ewig einzudämmende Katastrophe am Horizont, an die er glaubt und von der er profitiert. Doch das bedeutet auch, dass diese Bedrohung nicht wegfallen kann, dass es keine Lösung geben kann. Der Status quo ist für Netanyahu der Idealzustand, die drohende Katastrophe der Kitt, der alles zusammenhält. Auch deshalb muss der Konflikt zu einem unlösbaren erklärt werden.

Um dieses Narrativ zu stärken, schreckte Netanyahu auch nicht davor zurück, die Geschichte des Holocaust um eine neue Variante zu bereichern. Beim Zionistischen Weltkongress in Jerusalem erklärte er vor wenigen Monaten, der palästinensische Großmufti von Jerusalem habe Hitler die Idee zur "Endlösung" eingeflüstert.

Am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg zu einem Staatsbesuch in Berlin. Seine Rede war die Nachricht des Tages. Die Bundesregierung sah sich gezwungen, die Verantwortung Deutschlands für den Holocaust zu bekräftigen. In den folgenden Tagen distanzierten sich prominente Historiker von ihm. Er ruderte zurück. "Schamlos", sagten alte Wegbegleiter, "diesmal ist er zu weit gegangen."

Doch im Frühjahr 2016 ist von alldem kaum etwas zurückgeblieben, nichts, was ihm schaden würde auf jeden Fall. Allenfalls Netanyahus Erzählung, dass es hier nicht um Palästinenser gegen Israelis geht, sondern um Araber gegen Juden. Dass die Araber die Juden schon immer töten wollten, auch ohne Besatzungsherrschaft. Dass der Konflikt kein politischer sei, sondern ein kultureller.

"Ich bin Israel; Israel, das bin ich", so beschreibt Barnea die Verschmelzung des Premiers mit seinem Land. "Er hält sich nicht mehr für gewählt, sondern für auserwählt." Wenn Netanyahu sich umsieht in seiner Regierung, dann stellt er fest: Er ist der schlauste und erfahrenste Mann weit und breit. Berater kommen und gehen, nur er bleibt. In seiner Regierung sitzt jeder Minister auf dem für ihn selbst und das Land ungeeignetsten Posten, auch das ist Teil seines Kalküls: Die Kulturministerin war einmal Militärzensorin. Die stellvertretende Außenministerin schockiert internationale Diplomaten, weil sie die israelische Flagge am Tempelberg hissen will. Der Tourismusminister ist ein Jurist. Keiner kann sich wirklich profilieren. Der Opposition mangelt es an starken Anführern.

Netanyahu hat eine Situation erschaffen, in der er alternativlos erscheint. Davon ist er selbst überzeugt. Er muss auch deshalb an der Macht bleiben, weil er selbst daran glaubt, dass er der Einzige ist, der das Land retten kann. Wenn Manipulation wirkt, dann in beide Richtungen, dann fängt sie immer auch den Manipulator ein.

Es gibt da eine Parallele zu seiner Kindheit: "Alle anderen sind Idioten", so beschrieb ein alter Freund die Haltung der Familie. Die Netanyahus gehörten zwar zur Elite, sahen sich aber als Außenseiter im feindlichen Umfeld der sozialistisch-zionistischen Oberschicht, die damals regierte. Netanyahus Vater, ein Historiker und früher Holocaust-Warner, fühlte sich zeitlebens verkannt. Schließlich ging er verbittert mit seiner Familie in die USA, weg aus jenem Land, für dessen Gründung er einst eingestanden war.

Netanyahu kommt vor allem bei orientalischen Juden gut an, bei den Außenseitern einer Gesellschaft, in der die aus Europa eingewanderte Elite dominiert. Hat Netanyahu dem Land seine Überzeugungen aufgedrückt? Oder findet in ihm die israelische Lebenswirklichkeit ihr Echo? Netanyahu und seine Wähler spiegeln sich gegenseitig ihre Angst, eine ewige Wiederholung, die den Blick verengt.

In den vergangenen sechs Monaten gab es mehr als 300 Terrorattacken. Rund 30 Israelis und über 180 Palästinenser starben. Netanyahus düstere Weltsicht sucht und findet permanent Bestätigung, es ist ein Kreislauf, in dem die Angst befördert, was befürchtet wird.

Der Premier macht einfach weiter. Ende des Jahres ließ das Bildungsministerium eine Schullektüre verbieten, in der eine Jüdin einen Palästinenser liebt. Im Februar kündigte Benjamin Netanyahu den Bau eines Zauns um ganz Israel an. Die parteiinternen Wahlen wollte er auf Februar vorziehen. Am Ende wurden sie abgesagt, weil sich kein Gegenkandidat fand.