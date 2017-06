Ein zehnjähriges Mädchen posiert als Reporterin für die palästinensische Sache.

Die Bilder sind verwackelt, Stacheldraht ist zu sehen und vermummte Männer. "Wir haben heute gegen die Soldaten gekämpft", sagt eine Mädchenstimme, "unsere Jungs haben Steine geworfen, und die Soldaten haben auf uns geschossen." Am Ende des Videos richtet das Mädchen die Kamera auf sein Gesicht. Ein Kind erscheint, mit grünen Augen, zwei Zöpfen und einer Zahnlücke, es sagt: "Hier spricht Janna Jihad für das Palästinensische Fernsehen."

Es ist eines von vielen Videos, die den Alltag im Westjordanland unter der israelischen Besatzung dokumentieren. Das "Palästinensische Fernsehen" gibt es nicht, Janna postet ihre Fotos und Videos direkt im Internet, auf Facebook, Instagram und YouTube. Die Videos zeigen, wie das Militär ihr Dorf Nabi Salih absperrt, wie israelische Soldaten mit Tränengasgranaten und anderer Munition auf Demonstranten schießen, wie sie Kinder abführen. Einmal ist ein kleiner Junge zu sehen, die Brust übersät von den roten und blauen Abdrücken der Gummigeschosse.

Janna Jihad Ayyad sitzt auf einem geblümten Sofa im Wohnzimmer ihrer Familie. Jihad ist kein nom de guerre, sie heißt wirklich so. "Ich bin die jüngste Journalistin Palästinas", sagt sie. Sie ist zehn Jahre alt und so etwas wie ein Kinderstar dieses Krieges, eine kleine Jeanne d'Arc des palästinensischen Widerstands. Sie hat 130 000 Fans auf Facebook. In Dörfern hängen Plakate von ihr, es gibt Handyhüllen mit ihrem Gesicht. Journalisten aus etlichen Ländern waren bei ihr zu Besuch, um über sie zu berichten. Janna gelingt etwas, das schwierig geworden ist: Sie kann die Weltöffentlichkeit für die Probleme der Palästinenser interessieren. Für die 600 Menschen von Nabi Salih.

"Das hier ist Palästina und nicht Israel. Verschwindet!", ruft sie den Soldaten in ihren Filmen entgegen. "Wir werden Palästina von den Ketten befreien", spricht sie in die Kamera. Aus dem "besetzten Jerusalem" berichtet sie: "Wir sind auf dem Weg zur Aksa-Moschee. Aber die Soldaten lassen uns nicht durch. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen!" Die Palästinenser, sagt das Mädchen, werden niemals aufgeben: "Wir sind stark wie die Wurzeln der Olivenbäume!"

Wie immer in diesem Konflikt geht es um Land. 1977 kamen die ersten jüdischen Siedler nach Nabi Salih, sie gründeten "Halamish". Am Hang gegenüber wuchs eine Kolonie weiß getünchter Häuser mit roten Dächern. Sie stehen auf Land, das zum Teil palästinensisches Privateigentum war. Die israelische Regierung erklärte es zu Staatseigentum, schließlich wurde es den Siedlern zugeteilt. Nach internationalem Recht ist das illegal.

Unten im Tal, neben einem kleinen See, wacht ein Militärfahrzeug. Als die Siedler vor ein paar Jahren die örtliche Quelle beschlagnahmten, begannen die Bewohner von Nabi Salih, jeden Freitag zu demonstrieren. Janna war damals drei Jahre alt. Mehr als hundert Menschen wurden seither verhaftet. Im Garten von Jannas Familie hängt ein Netz mit Kartuschen, die sie gesammelt haben. Sie stammen von Gummigeschossen oder waren gefüllt mit Tränengas. Es sind Souvenirs eines Lebens in Unfreiheit, kleine, verzweifelte Beweise, die nichts bewirken.

"Ich habe keine Angst, getötet zu werden", sagt Janna, "ich würde meine Seele für dieses Land geben." An den Wänden im Wohnzimmer hat sie ihren Platz schon neben den Toten: Dort ist ihr Großvater zu sehen, Hand in Hand mit Jassir Arafat. Da hängt auch das Plakat von Mustafa Tamimi, einem "Märtyrer", der starb, als israelische Soldaten aus nächster Nähe eine Tränengasgranate auf ihn abschossen. Janna trägt auf den Bildern die palästinensische Flagge um den Kopf gebunden, ihr Gesicht ist versteinert, Kriegerinnenblick.

Neben Janna auf dem Sofa hat jetzt einer ihrer Onkel Platz genommen, Bilal Tamimi. Er war es, der vor Jahren begonnen hat, seine Nichte zu inszenieren und zu filmen. Janna ist für ihre Familie und die Palästinenser zum politischen Kapital geworden, ebenso wie zwei weitere Mädchen aus Nabi Salih, Ahad und Marah, die auch in den Filmen auftauchen. Der Onkel, vor einem Rechner sitzend, ruft jetzt Seiten im Internet auf: Auf den Aufnahmen ist Janna mal drei, mal fünf Jahre alt, sie macht das schon lange. In vielen Szenen nähert sie sich den Soldaten und brüllt sie an. Ein unschuldiges Kind, das den Mächtigen gegenübertritt. Janna wirkt wie ein Kontrastmittel, das die Schwäche der Palästinenser betont.

Aber man muss auch die israelischen Soldaten in diesen YouTube-Filmchen genau anschauen. Manche wenden sich ab, manche lachen hilflos. Auch in ihren Augen ist Panik. Sie sind oft selbst noch halbe Kinder, uniformiert und schwer bewaffnet für diesen endlosen Konflikt, der keine Gewinner kennt.

Der Muezzin der nahen Moschee ruft zum Gebet. Jannas Großmutter hustet Blut in ein Taschentuch und schlägt vor, ihre Enkelin möge für den Fotografen eine Kufija, das schwarz-weiße Palästinensertuch, umlegen. Doch Janna Jihad ist an diesem Abend nicht mehr erreichbar für den Kampf, hat keine Lust mehr auf Politik. Sie sieht sich auf ihrem iPad Videos an und singt, ein kleines Mädchen in Jeans und pinkfarbenem T-Shirt. Sie möge Shakira und Rihanna, erzählt sie. Sie tanze gern. "Bloß keine arabischen Tänze."