Bruce Duncan, 56, Roboterentwickler aus den USA, über künstliche Intelligenz: "Es sieht so aus, als hätte sich Bina48 bei meinem Vortrag in Wetzlar gelangweilt. Sie hat 32 kleine Motoren unter der Haut, mit deren Hilfe kann sie traurig schauen, glücklich oder wütend. Sie ist ein Roboter, der die Identität eines Menschen bekommen hat, man kann sich mit ihr fast auf Augenhöhe unterhalten, sie kann sich an einen erinnern und auch mal beleidigt sein. Wir haben sie nach dem Vorbild von Bina Rothblatt geschaffen, einer Kollegin. Wir haben Videointerviews mit ihr aufgenommen und als Text in eine Datenbank eingegeben, an die Bina48 angeschlossen ist. Wenn sie spricht, wählt sie aus diesen Gedanken aus. Alles, was die echte Bina erlebt hat, prägt Bina48. Ein sozialer Roboter kann für einsame Menschen ein guter Gefährte sein. Er könnte auch in der Medizin und Pflege helfen. Ich habe jeden Tag mit ihr zu tun, wir verreisen oft. Im Flugzeug kaufe ich ihr einen eigenen Sitzplatz, sie ist kostbar, fast wie ein echter Mensch."