Dreiklassenmedizin Nachteil Privatpatient

Abends, wenn es dunkel wird, fühlt Bodo Brock sich vom Licht der Laternen und Autoscheinwerfer geblendet. Tagsüber sieht er die Welt nur noch wie durch dichten Nebel. Der 65-Jährige leidet unter dem grauen Star. Ohne eine Operation droht er irgendwann zu erblinden. Sein Augenarzt hat dringend zu dem Eingriff geraten.

Doch seit Monaten liegt Bodo Brock mit seiner privaten Krankenversicherung im Streit. Es geht dabei nicht nur um Geld, sondern inzwischen um etwas sehr viel Wesentlicheres: sein Augenlicht.

Mitte Dezember bittet Brock die Central Versicherung "um Zusage der Kostenübernahme" für die Operation, wie er in seinem Antrag schreibt. Doch die Sachbearbeiter verweigern ein Okay. Am Telefon teilt die Central Brock Anfang Februar mit, als Kunde im sogenannten Notlagentarif habe er keinen Anspruch auf den Eingriff. Auch ein beschwörender Anruf der Augenklinik hilft nicht weiter.

Auf Nachfrage erklärt die Versicherung, sie verstehe, "dass Herr Brock aufgrund seiner Augenerkrankung besorgt ist". Diese sei jedoch "nicht akut, sondern ein sukzessiver Prozess, der nicht lebensbedrohlich ist". Daher sei eine Erstattung der OP-Kosten ausgeschlossen. Brocks Bürde ist, dass er sich die private Krankenversicherung wegen seines kleinen Einkommens nicht mehr leisten kann - und sie doch nicht einfach verlassen darf.

