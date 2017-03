Wie Kicker sich in Form bringen Pasta? Kokain!

Wie oft hat man diesen dummen Satz schon gehört? "Doping im Fußball bringt nichts." Franz Beckenbauer hat ihn gesagt, Fußballweltmeister wie Guido Buchwald auch, der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger, Trainer und Manager wie Ewald Lienen, Robin Dutt und Jürgen Klopp.

Mehmet Scholl hat noch eine Begründung für den Satz hinterhergeliefert: Fußball sei zu komplex. "Nehmen wir mal an, du nimmst was zum Muskelaufbau, darunter leidet dann die Koordination. Nimmst du was für die Kondition, wirst du langsamer. Im Fußball macht es nicht wirklich Sinn." Glaubt der Mehmet.

Aber warum dopen dann so viele Fußballspieler?

Allein im Jahr 2015 gab es weltweit 149 Dopingfälle. Nun liegen Details zu jedem einzelnen der positiven Befunde vor. Sie finden sich in einem Dokument, das dem SPIEGEL von der Hackergruppe Fancy Bears zugespielt wurde. Es handelt sich um eine Excel-Tabelle, sie ist 20 DIN-A4-Seiten lang. Ein Mitarbeiter der Wada, der Welt-Anti-Doping-Agentur, hat sie erstellt. Fein säuberlich sind die "Adverse Analytical Findings" aufgeführt - jene Tests also, bei denen in Proben von Spielern Substanzen festgestellt wurden, die auf der Dopingliste stehen.

Die Dopingfahnder ertappten Spieler in Brasilien, in England, in Spanien, in Italien, in Frankreich. Aber auch in Ländern, die zu den Fußballzwergen zählen, wie Thailand, Estland und Malta.

