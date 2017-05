Die Toten Hosen "Wenn einer springt, springen alle"

Der Manager ist tot, sagt Andreas Frege, den die Welt als Campino kennt, das musste der erste Satz der neuen Platte sein. Das zumindest sei immer klar gewesen.

Es ist kurz nach zehn Uhr an einem Freitagvormittag im April. Campino, 54, steht vor einem doppelgaragengroßen Areal, bepflanzt mit unauffälligem Immergrün. In der Mitte ist das Grünzeug ein wenig dunkler und bildet einen Stern. Es ist eine Anspielung auf den Stern der Anarchie, ein Symbol, das zur Band gehört seit den Achtzigerjahren. Damals, als Neonazis noch mit schöner Regelmäßigkeit bei den Konzerten der Gruppe auftauchten, um irgendwelche Punks zu verprügeln. Am liebsten natürlich die auf der Bühne.

Campino reichte oft schon, wenn einer von den Unerwünschten den Arm hob zum Hitlergruß. Er sprang dann hinunter in die Menge, um den rechten Schläger persönlich aus dem Saal zu werfen, eigentlich immer eine riskante Aktion. Schon deshalb war es gut, dass er wusste: Er kann sich auf die Jungs auf der Bühne verlassen. Auf Andreas von Holst an der Gitarre. Auf Michael Breitkopf, ebenfalls Gitarre. Auf Andreas Meurer am Bass. Und auf Wolfgang ("Wölli") Rohde, der seit 1986 am Schlagzeug saß.

"Die Regel war", sagt Campino, "wenn einer von der Bühne springt, springen alle. Wer oben bleibt, fliegt raus."

