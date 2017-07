Experte für Folterspuren "Der Mensch ist von Haus aus schlimm"

SPIEGEL: Herr Professor Vogel, leben wir in besonders grausamen Zeiten?

Vogel: Nein. Wir leben in einem Zeitalter, in dem zu viele Grausamkeiten geschehen. Das ist aber leider schon immer der Fall gewesen. Nehmen Sie den Dreißigjährigen Krieg; damals sank die Zahl der Einwohner in Deutschland auf ein Drittel. Wenn Sie das als Vergleichsgröße heranziehen, dann sind wir heute nicht einmal annähernd bei dieser Größenordnung.

SPIEGEL: Wie kamen Sie auf die Idee, die Gräuel der Welt in Form von Röntgenbildern zu dokumentieren?

Vogel: Ich fand, dass man ein Röntgenbild lesen kann wie ein Zeitdokument, aus dem man Informationen darüber ableiten kann, welche Gewaltmuster es in einer bestimmten Region gibt.

SPIEGEL: Sind die Unterschiede so groß?

Vogel: Durchaus. Das fiel mir auf, als ich Anfang der Achtzigerjahre Gastprofessor an der University of Monterrey in Mexiko war. Der Freitag hat in den meisten Ländern Lateinamerikas eine besondere Bedeutung. So auch in Mexiko, da ist er bis heute der Zahltag. Abends wird ordentlich getrunken, und es kann vorkommen, dass einer findet, die eigene Frau sei vom Nachbarn zu liebevoll angeguckt worden. Und dann geht's rund. Wir können uns hier gar nicht vorstellen, in welchem Ausmaß die Leidtragenden des Freitagabends dort die Ressourcen der Gesundheitsversorgung beanspruchen.

SPIEGEL: Was passiert denn dabei für gewöhnlich?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.