Von Weinheim nach Rakka Die Deutsche, die den "Islamischen Staat" liebte

So viel Sehnsucht nach einer eigentlich unspektakulären Stadt: Überall in den sonnendurchglühten Dörfern und Städten Nordostsyriens, in den Flüchtlingslagern und halben Ruinen, in denen Flüchtlinge aus Rakka seit Monaten, teilweise seit Jahren hausen, fiebern sie ihrer Rückkehr entgegen. Schwärmen von den Abenden in den "Casino" genannten Kneipen am Euphratufer. Sprechen von ihren Häusern und Gärten, als hätten sie im Garten Eden gewohnt.

Bis ins 100 Kilometer entfernte Tall Abjad haben zwei Brüder Weintrauben aus ihrem Garten in Mischlab mitgebracht, dem ersten befreiten Viertel im Südosten der Stadt: "Wir dürfen noch nicht zurück, aber konnten nachsehen, ob das Haus noch steht", erzählt einer von ihnen. Die Trauben schmecken nach: Trauben. Aber sie werden serviert wie eine rare Köstlichkeit.

Seit dem 6. Juni greifen die kurdisch kontrollierten Truppen der "Syrian Democratic Forces" (SDF) mit massiver amerikanischer Luftunterstützung Rakka an, die inoffizielle Hauptstadt des "Islamischen Staates" auf syrischer Seite. Anfang September erklärten sie, die Altstadt vollständig eingenommen zu haben und damit etwa 65 Prozent des Stadtgebietes. Nur noch wenige Wochen werde es dauern bis zur gänzlichen Befreiung.

Wie sieht sie inzwischen aus, die Stadt der Sehnsucht? Es dauert Tage, bis die Genehmigung erteilt wird, ins Innere zu fahren. Aus Straßen sind Schluchtenpfade zwischen aufragenden Häuserruinen, Schuttbergen und unwirklich verbogenen Autowracks geworden. Man kann mit geschlossenen Augen spüren, dass Rakkas Mitte näher rückt. Es riecht. Erst nur vereinzelt, dann immer öfter, bis der Geruch nicht mehr fortgeht. Es riecht nach Leichen in allen Stadien der Verwesung, die unter den Geröllschichten einst mehrstöckiger Wohnhäuser liegen.

