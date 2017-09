Deutscher Raser in der Schweiz "Durchgebolzt wie ein Affe"

Er wollte eine abendliche Spritztour machen, vom italienischen Como über schöne Pässe in der Schweiz und dann zurück durch den Gotthard-Tunnel. Gegen 22 Uhr fuhr Christian R. in den knapp 17 Kilometer langen Tunnel und gab Gas. Siebeneinhalb Minuten benötigte er mit seinem schwarzen, frisierten BMW Z4 bis zum Ausgang. Das entspricht im Durchschnitt 135 Kilometern in der Stunde - erlaubt sind 80.

Dabei passierte R. 15 Fahrzeuge, trotz Überholverbot und Gegenverkehr. Danach überholte er in einem einspurigen Baustellenabschnitt noch viermal und kurvte dabei um die rot-weiß gestreiften Warnbaken zwischen den Fahrbahnen herum.

Andere Autofahrer alarmierten die Schweizer Polizei, die wollte den Raser kurz vor dem Lago Maggiore abpassen. Doch als R. das bemerkte, gab er erst richtig Gas und schoss die Rampe zum Luganer See hinauf, die Beamten mit 200 Sachen und Sirene hinterher. Einholen konnten sie ihn nicht. Die Verkehrszentrale stellte die Ampel an der Einfahrt des folgenden Tunnels auf Rot, erst da hielt R. an.

Als Grund für seine irre Fahrt nannte der Finanzmanager, der nahe Stuttgart wohnt und heute 43 Jahre alt ist, er habe Hunger gehabt und bis 23 Uhr zum Essen zurück in Como sein wollen. Das fanden die Schweizer offenbar nicht so amüsant wie er selbst.

