Rassismus in Deutschland "Neger, I'll kill you"

Ich muss mir noch nicht einmal Mühe geben, um die ersten Glatzen zu treffen. Sie verstecken sich nicht. Es reicht, sich an einem normalen Tag im Mai an einen Bahnhof in Sachsen-Anhalt zu setzen, in Halle an der Saale zum Beispiel.

Dort warte ich keine fünf Minuten, zwischen Obstgeschäft und Brezelverkäufer, und der erste Neonazi schiebt sich an mir vorbei. "100% PURE VIKING BLOOD" steht auf seinem Sweater, er trägt dazu ein Paar glänzende Springerstiefel. Auf einer Bank schräg gegenüber hockt der nächste, auf der schwarzen Jacke den Schriftzug "Skinhead A.C.A.B.", das ist die Abkürzung für "All cops are bastards".

Als ich auf mein Gleis hochgehe, treffe ich einen übergewichtigen Familienvater, der mit einer Blondierten und seiner kleinen Tochter reist. Er ist rot und schwitzt und zählt sich zum "Germanenvolk", so steht es auf sein T-Shirt geschrieben. Dazu: "Traue den fremden Heiden nicht". Im Zug Richtung Bitterfeld sitzt mir ein Mann mit Zahnruinen gegenüber und starrt. Auf seinen Mittelfinger ist ein Eisernes Kreuz tätowiert. Ich starre zurück, und da ist es wieder: das mulmige Gefühl, dass sich etwas gedreht hat in unserem Land.

Dies ist der Bericht über eine Reise, die diesem Gefühl folgt. Über eine Expedition in meine persönlichen No-go-Areas, wenn man so will, an Orte, die ich mein Leben lang gemieden habe, so gut es ging, aber auch an Orte, an denen ich keine Probleme erwartet hatte. Ich habe dort Leute getroffen, die wie ich anders aussehen als der Durchschnittsdeutsche, Menschen mit brauner Haut, Frauen, die Kopftuch tragen, Kinder, die mehrere Sprachen sprechen und deren Haare schwarz und lockig sind. Ich wollte herausfinden, wie es ihnen geht, im Deutschland des Jahres zweitausendundsiebzehn. Denn seit der Flüchtlingskrise, seit es Pegida gibt und AfD und sich der Rechtspopulismus im Land verteilt hat wie Fußpilz in öffentlichen Schwimmbädern, ist dies ein anderes Land.

