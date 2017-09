RB Leipzig in der Bundesliga Ein Hassobjekt als letzte Hoffnung

Kurz bevor RasenBallsport Leipzig die europäische Bühne betritt, besinnt sich der Klub auf seine Tradition. Es ist Mittwochabend, 25 Minuten vor Anpfiff des ersten Spiels in der Champions League. Der Stadionsprecher zappelt im roten Sakko an der Seitenlinie entlang und brüllt 15 "RBL-Legenden" herbei.

Es sind Spieler der ersten Stunde und doch Helden der Neuzeit, die winkend den Innenraum des Stadions betreten. Sie heißen Ingo Hertzsch, 40, Tim Sebastian, 33, und Lars Müller, 41, und haben für RB Leipzig (RBL) gespielt, als der Europapokal noch einige Jahre und einige Ligen entfernt war.

An diesem Abend treffen sich Leipzig und Monaco in einem Spiel der "Königsklasse", wie Sportmoderatoren die Champions League nennen. Noch vor wenigen Spielzeiten landete Monaco praktisch pleite in der zweiten französischen Liga, und Leipzig kickte gegen Meuselwitz und Meppen. Seitdem haben Investoren beide Teams mit viel Geld nach oben gespült. "Hättest du das damals gedacht?", brüllt der Stadionsprecher die "Legende" Müller an. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht", antwortet der Ruheständler.

Die Champions League 2017: Hier spielen Franzosen mit katarischem Geld um den Titel, die Monegassen und englische Klubs mit russischem Oligarchenkapital und nun eben auch RB Leipzig als Beitrag der Bundesliga zur Welt des Investorenfußballs - ohne das Investment des österreichischen Getränkeherstellers Red Bull würde dieser Verein in Sachsen nicht existieren.

Seit seiner Gründung vor acht Jahren hat der Klub auf diese Partie hingearbeitet. Aber das reicht nicht. Die RBL-Bosse wollen nicht nur einmal schnuppern und danach in Erinnerungen schwelgen. In der vergangenen Saison ist RB Leipzig zu einem Spitzenklub geworden. Nun steht er vor einer noch schwierigeren Aufgabe: In einem Markt, der sich weiter aufgeheizt hat, will er unbedingt oben bleiben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.