Public Relations für Despoten Wie PR-Profis Erdogans Image säubern

Vor drei Wochen, am Nachmittag des 16. Mai, war in Washington Jagdzeit. Im Diplomatenviertel unweit des Weißen Hauses ging eine Gruppe von 24 Schlägern auf ein paar friedliche Demonstranten los. Bodyguards des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Mitarbeiter der Botschaft und einige in Amerika lebende Anhänger des Politikers schlugen auf eine kleine Gruppe ein, die etwa die Freilassung eines inhaftierten kurdischen Parlamentariers forderte.

Die Szenen vor der Residenz waren brutal. Selbst als einige demonstrierende Frauen und Männer schon zu Boden gegangen waren, wurde noch auf sie eingetreten. Auch Erdogan, der an dem Tag US-Präsident Donald Trump besuchte, ist auf den Aufnahmen zu sehen.

Laut der Website The Daily Caller, die einen Tonspezialisten für die Auswertung der Bilder engagierte, schickte Erdogan seine Lakaien mit dem Befehl los, die Demonstranten zu "attackieren". Der türkische Botschafter Serdar Kiliç rückte sie wenig später in die Nähe von Terroristen - ein Generalverdacht, der inzwischen auf fast allen Türken lastet, die nicht in den Erdogan-Jubel einstimmen.

Dass das türkische Verständnis von Demokratie und Terrorismus womöglich erklärungsbedürftig ist, scheint jedoch selbst dem derben Diplomaten Kiliç bewusst zu sein. Schon kurz vor dem Erdogan-Besuch engagierte er deshalb die PR-Agentur Burson-Marsteller. Für 1,1 Millionen Dollar soll die zum WPP-Konzern gehörende Firma bis Ende 2017 den Türken die Türen zu politischen Entscheidern öffnen - und den US-Medien eine neue Sicht auf die Herrscher aus Ankara soufflieren.

