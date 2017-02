Sachsen Gericht findet keine Zeit für rechtsextreme Ultras

Schon das Gründungsdatum verhieß nichts Gutes. Am 20. April 2010, Hitlers 121. Geburtstag, besiegelten in der Dresdner Torwirtschaft junge Hooligans einen Bund. Sie sahen sich als "disziplinierten Haufen von 50 Mann, der nicht besoffen, sondern motiviert die Bullen wegknallt". Polizisten, westdeutsche Fußballfans und Ausländer erklärten sie zum Ziel ihrer Angriffe. Ihr Name: Faust des Ostens (FdO).

An der rechten Gesinnung der Gruppe aus dem Fan-Umfeld von Dynamo Dresden gibt es keinen Zweifel. Nach Erkenntnissen von Ermittlern grüßen sich die Mitglieder mit Hitlergruß, brüllen "Ruhm und Ehre!", beleidigen Ausländer als "Kanaken", "Polacken" und "Judenfotzen". Für Schlägereien üben sie sich gemeinsam im Kampfsport. Der Verfassungsschutz stuft die Truppe, die zeitweise bis zu hundert Mitglieder umfasst haben soll, als rechtsextrem ein.

Einen solchen Klub marodierender Ultras kann der Rechtsstaat nicht dulden. Nach wiederholten Übergriffen auf Ausländer im Land mahnte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) noch im vergangenen Jahr eindringlich: "Wir brauchen wieder einen starken Staat." Polizei und Justiz würden jetzt aufgestockt. Es müsse zügig zu Verurteilungen kommen.

Der Fall der radikalen FdO-Hooligans zeigt das Gegenteil. Seit nunmehr sieben Jahren verfolgen sächsische Ermittler die Umtriebe der rechtsextremen Gruppe. Bereits im Juli 2013 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen mutmaßlich führende Köpfe, unter anderem wegen des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung. Doch die Hooligans machen unbeirrt weiter, ein Prozesstermin ist bis heute nicht angesetzt. Warum?

