Rechtsextreme in der Bundeswehr Franco und seine Freunde

Von Matthias Bartsch, Matthias Gebauer, Hubert Gude, Konstantin von Hammerstein, Frank Hornig, Philip Kaleta, Fidelius Schmid, Wolf Wiedmann-Schmidt und Klaus Wiegrefe

Es hatte Hinweise gegeben. So eindeutig, dass sie keinen Interpretationsspielraum ließen. Sie wurden ignoriert.

Der junge Panzergrenadier diente erst seit wenigen Monaten bei der Bundeswehr, als er an einem Samstag im Sommer in Springerstiefeln und Bomberjacke von der Polizei angehalten wurde. In seiner Hosentasche fanden die Beamten eine Visitenkarte mit einem Bild von Adolf Hitler. Zu Hause hortete er NPD-Flyer und stapelweise Kassetten der Neonazibands Wotan, Schuka und Märtyrer.

Die Vorgesetzten wurden informiert, doch dann passierte - nichts. Der junge Soldat durfte weiter am Maschinengewehr und mit der Pistole üben. Als er seinen Wehrdienst abgeleistet hatte, bescheinigte ihm die Bundeswehr zum Abschied: "In seiner Tätigkeit als Richtschütze und Gehilfe des Kompanietruppführers hat er gute Leistungen gezeigt."

Keine drei Jahre später ging der Gefreite Uwe Mundlos mit seinen Neonazifreunden Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe in den Untergrund und wurde zum Mörder. Zehn Menschen starben. Es habe in den Neunzigerjahren einen "extrem problematischen Umgang der Bundeswehr mit rechtsextremen Aktivitäten" gegeben, hielt der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags im Sommer 2013 fest. Heute aber sei die Sensibilität eine ganz andere, beteuerten die Verantwortlichen gegenüber dem Gremium. Wirklich?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.