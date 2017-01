Rechtsextreme Terrorpläne Druide "Burgos" besorgt die Knarren

Als die Polizisten des Spezialeinsatzkommandos der Brandenburger Polizei um Punkt sechs Uhr das Anwesen in der Beeskower Straße in Rietz-Neuendorf stürmten, entdeckten sie zunächst nichts Verdächtiges.

Erst draußen wurden sie fündig: In einem Erddepot lagerten 1200 Schuss Munition des Kalibers 9 Millimeter, eine Reichskriegsflagge und ein Ausweis des - nicht existierenden - Kaiserreichs Preußen. Die Polizisten hoben außerdem mehrere selbst gebaute Schussgeräte aus dem Boden, darunter zwei umgebaute Maulwurfsfallen mit abfeuerbaren Bolzen.

Der Einsatz am Mittwoch in dem kleinen Ort zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) war Teil einer Razzia, die Beamte zeitgleich in sechs Bundesländern durchführten. Ihr Ziel: eine Gruppe von Rechtsextremisten zu zerschlagen, die Angriffe gegen Polizisten, Flüchtlinge und Menschen jüdischen Glaubens geplant haben soll. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass sechs Männer eine terroristische Vereinigung bildeten. Eine Frau aus Berlin soll ihnen dabei geholfen haben.

Neben den sogenannten Reichsbürgern gerät damit ein weiteres obskures Milieu in den Blickpunkt: gefährliche Rechtsesoteriker und Neugermanen.

