Rechtsmediziner über unentdeckte Morde "Wo steckt das Projektil?"

Dettmeyer, 59, ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universitätskliniken Gießen und Marburg.

SPIEGEL: Herr Dettmeyer, auf einem internationalen Kongress in Düsseldorf haben Rechtsmediziner kritisiert, dass zu wenige Leichen obduziert werden. Gilt das auch für Deutschland?

Dettmeyer: Wir haben mit vier bis fünf Prozent im europäischen Vergleich extrem niedrige Obduktionsquoten. In den Achtzigerjahren war die Quote dreimal so hoch. Österreich und die skandinavischen Länder kommen auf mehr als 50 Prozent.

SPIEGEL: Kann ein Mörder hoffen, dass er deswegen davonkommt?

Dettmeyer: Vorsichtig geschätzt haben wir es mit bis zu tausend nicht entdeckten Tötungsdelikten pro Jahr zu tun. Wären beispielsweise die plötzlichen und unerklärlichen Todesfälle auf den Intensivstationen in Oldenburg und Delmenhorst rechtsmedizinisch obduziert worden, wäre der Verdacht auf Tötungen wohl sehr viel schneller aufgekommen.

SPIEGEL: Sie sprechen den Fall des Krankenpflegers Niels H. an, der 106 Menschen getötet haben soll.

Dettmeyer: Ja. Mit toxikologischen Untersuchungen, wie sie in der Rechtsmedizin Standard sind, wäre die heimliche Verabreichung von Medikamenten entdeckt worden. Das Problem ist: Die Klinikleitung hätte dafür die Polizei rufen müssen. Doch da gibt es eine große Hemmschwelle.

