Evangelische Kirche "Reformation ist mehr als Luthers Verdauungsprobleme"

Jetzt, kurz vor Schluss, ist alles noch mal richtig gefragt, was mit Luther zu tun hat. Trinkbecher für 50 Cent das Stück, bedruckt mit flotten Sprüchen und besonders geeignet, um "Vereinsheim oder Gartenhaus neu auszustatten", wie die Werbung verspricht. Ebenso Luther-Kekse, Luther-Bonbons, Luther-Picknickdecken.

Der Verein Reformationsjubiläum 2017, den die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) eigens zur Organisation ihrer Luther-Feierlichkeiten gegründet hat, lädt zum Lagerverkauf. Was vom Jubiläumsfest übrig ist, soll raus. Der Andrang in Wittenberg ist groß, vor dem Eingang einer Turnhalle aus rotem Backstein hat sich eine Traube Menschen gebildet. Bald schleppen die ersten Käufer sogar Banner, die eigentlich Bauzäune verschönern sollten, als Trophäe durch die Straßen der Lutherstadt in Sachsen-Anhalt.

Wittenberg ist der wichtigste Veranstaltungsort des Reformationsjahrs, hier predigte einst Martin Luther, hier hämmerte er laut der Legende im Jahr 1517 seine Thesen an die Türe der Schlosskirche. Der Festreigen zum Jubiläum mit mehreren Tausend Veranstaltungen in ganz Deutschland endet am Dienstag. In Wittenberg wird es dann noch einmal pompös.

In der Schlosskirche und der Stadtkirche finden Festgottesdienste statt. "Reformationsbotschafter" wie die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann und der Schauspieler Samuel Koch werden kommen. Später gibt es einen Festakt im Stadthaus von Wittenberg, zu dem die gesamte deutsche Staatsspitze erwartet wird. Angela Merkel hält eine Rede, die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen live. Und ganz Deutschland hat frei, erstmals anlässlich des Reformationstags.

