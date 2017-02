Mysteriöse Verbrennung von Körperteilen Was geschah im Regensburger Krematorium?

Immer dienstags zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr fuhr die ominöse Unbekannte in einem schwarzen Honda am Regensburger Krematorium vor. Aus dem Kofferraum entlud sie heikle Fracht: jeweils zwei bis vier Müllbeutel, gefüllt mit menschlichen Organen - Herzen, Lungen, Nieren und Lebern. Auch abgetrennte Füße und Arme lieferte die Fremde immer wieder ab. Mitarbeiter des Krematoriums verteilten die Körperteile auf die vorhandenen Särge und verbrannten sie sodann mit den darin liegenden Verstorbenen.

Was klingt wie der Plot eines billigen Horrorfilms, war in der Oberpfalz offenbar blutige Realität. Wenn stimmt, was ehemalige Mitarbeiter des Krematoriums gegenüber der örtlichen Staatsanwaltschaft zu Protokoll gaben, dann wurde in Regensburg über viele Jahre eine recht unappetitliche Form der Einäscherung betrieben. Nach den bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg bleibt rätselhaft, woher die Müllsäcke mit den Organen und Gliedmaßen stammten.

Es besteht der Verdacht, dass die Körperteile bei medizinischen Eingriffen wie Amputationen angefallen sind. Unerklärlich ist bislang auch, warum sich Mitarbeiter des Krematoriums an der mutmaßlich illegalen Organentsorgung beteiligt haben sollten.

Schon in der Vergangenheit gerieten Krematorien gelegentlich ins Zwielicht. So wurden Mitarbeiter des Hamburger Krematoriums Öjendorf vor einigen Jahren verurteilt, weil sie Zahngold aus der Asche von Verstorbenen geklaubt hatten. Aus dem Krematorium auf dem Kölner Westfriedhof verschwand vor drei Jahren die Urne mit der Asche eines Verstorbenen - knapp ein Jahr später tauchte sie in einer Mülltonne wieder auf.

