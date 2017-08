"Avatar"-Regisseur Cameron "Je mehr Geld ich ausgebe, desto mehr kommt rein"

REUTERS

Der gebürtige Kanadier James Cameron, 63, hat die beiden bislang erfolgreichsten Filme gedreht: das Melodram "Titanic" (1997) und das Science-Fiction-Spektakel "Avatar" (2009). Zusammen haben die Blockbuster fast fünf Milliarden Dollar eingespielt. Von seinem Actionfilm "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" (1991) hat Cameron eine 3-D-Version herstellen lassen, die nun ins Kino kommt. In seinen beiden "Terminator"-Filmen, in denen Arnold Schwarzenegger einen Kampfroboter spielt, entwirft Cameron eine Zukunftswelt, in der die Menschen Krieg gegen Maschinen führen.

Seit Jahrzehnten entwickelt der Regisseur die Filmtechnik immer weiter. Er hat die Digitalisierung des Films vorangetrieben und die Renaissance des 3-D-Kinos eingeleitet. "Avatar" drehte er mit seinen Schauspielern monatelang vor einer grünen Wand - die Bilder des Films entstanden später im Computer. Von "Avatar", der vom Kampf um einen von blauen Feenwesen bevölkerten Planeten handelt, plant Cameron vier Fortsetzungen, die zwischen 2020 und 2025 ins Kino kommen sollen. Er will bald anfangen zu drehen.

Der Regisseur ist ein leidenschaftlicher Taucher, der mit speziellen Tiefsee-U-Booten unter anderem das Wrack der "Titanic" und den Marianengraben erkundet hat. In der Tiefe, so der Regisseur, habe er gelernt, dass Präzision lebenswichtig sei. Der Beginn des SPIEGEL-Gesprächs wird von Cameron auf 19.16 Uhr terminiert. Um 19.09 Uhr verkündet seine Assistentin, dass es drei Minuten früher anfangen werde.

