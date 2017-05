Reinhold Beckmann "Kommentatoren wollen auch geliebt werden"

SPIEGEL: Herr Beckmann, Sie blicken auf 30 Jahre Bundesliga zurück - und sagen als "Sportschau"-Moderator nun Adieu. Ist Ihnen der Profifußball, über den Sie zu einem prominenten Fernsehgesicht geworden sind, fremd geworden?

Beckmann: Nein, vielleicht seine wirtschaftliche Seite, aber das Spiel liebe ich immer noch. Ich kann mich sogar über Kommentatoren ärgern.

SPIEGEL: Was missfällt Ihnen an den Kollegen?

Beckmann: Es ist schade, wenn sich einige nicht mehr so richtig trauen, Kritisches zu benennen. Nehmen wir die Bayern-Niederlage neulich in Madrid: Da holt Trainer Carlo Ancelotti Robert Lewandowski vom Platz, seinen besten Stürmer und sichersten Elfmeterschützen, der ihm im Falle eines Elfmeterschießens ziemlich sicher hätte helfen können. Und den heiß gelaufenen Arturo Vidal lässt er auf dem Rasen, obwohl man nach 30 Minuten wusste, dass er den Schlusspfiff nie erreichen wird. Und genau so kam es. Vidal flog vom Platz.

SPIEGEL: Was hätten Sie vom Kommentator erwartet?

