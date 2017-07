Wie Justus Frantz seinen Gönner verprellte Der Maestro und sein Milliardär - vorbei

Bei Justus Frantz geht es immer um etwas ganz Großes. Um Völkerverständigung. Weltfrieden. Im Wesentlichen aber geht es um Frantz selbst. So auch vorigen Samstag, als der Maestro in der Hamburger Laeiszhalle ein sogenanntes Friedenskonzert dirigierte, als Dank für die Langmut der Bürger beim soeben durchlittenen G20-Gipfel.

Gespielt wurde "Carmina Burana" sowie, als Welturaufführung, eine chinesische Komposition über den Mount Everest, die auch gut als Disney-Filmmusik einsetzbar wäre. Frantz, 73, trug einen mit rotem Satin gefütterten Frack und erklärte salbungsvoll: Alles, was die Hamburger in den vergangenen Tagen auf sich genommen hätten, sollten sie nun vergessen.

Frantz dankte Hamburg - und machte seiner Heimatstadt sich selbst zum Geschenk. Nicht dass ihn jemand darum gebeten hätte, im Gegenteil. Im offiziellen Gipfelprogramm war für ihn keine Verwendung, sosehr er sich seit Jahresbeginn bemüht hatte; auch ein Schreiben an die Kanzlerin hatte da nicht geholfen. Überzeugt von der eigenen Unverzichtbarkeit, stellte Frantz das Konzert im Eilverfahren selbst auf die Beine. Hastig engagierte er den Tölzer Knabenchor und einen Chor aus Litauen, setzte auf den letzten Drücker Proben an, sagte Termine zu und ab und trieb Mitarbeiter an den Rand des Wahnsinns. Sein Umfeld bezweifelte bis zuletzt, dass das Konzert stattfinden würde. Die Karten waren sicherheitshalber kostenlos.

Justus Frantz war mal eine große Nummer. Nicht in den Feuilletons, aber im deutschen Unterhaltungsgeschäft. Die Pose war immer wichtiger als musikalische Brillanz. Er machte Klassik populär, als Gründer und Leiter des Schleswig-Holstein Musik Festivals oder in seiner eigenen ZDF-Sendung. Mit Altkanzler Helmut Schmidt spielte er im Fernsehen Klavier. Im Ausland trat Frantz gern als Deutschlands Musikbotschafter auf.

