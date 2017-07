Nächster Stopp Las Palmas Der Mann, der ohne Geld die Welt bereist

Benjamin Holst, 32, ist obdachlos, hat keine Krankenversicherung, keine Kreditkarte, kein Geld und 14 Liter Lymphflüssigkeit im Bein, und morgen will er von Hamburg auf die Kanaren fliegen. Gerade schläft er noch auf dem Fußweg der Mönckebergstraße. Seine Jogginghose hat er hochgezogen, sodass jeder sein Bein sehen kann. Es hat einen geschätzten Durchmesser von 30 Zentimetern und sieht aus wie ein Baumstamm aus Fleisch. Vor Holst steht ein Becher aus Pappe, in den Fußgänger Münzen fallen lassen.

Zwei Polizisten kommen vorbei, wecken Holst und sagen, Passanten würden sich sorgen, weil er auf dem Asphalt schlafe. Holst packt seinen Becher und zwei Bierdosen ein, die aus der Tüte gerollt sind, und geht zum Jungfernstieg, setzt sich in ein Café, bestellt ein Krombacher und erzählt seine Geschichte. "Vor vier Jahren konnte ich noch normale Jeans tragen", sagt er.

Holst leidet unter der Krankheit Elefantiasis. Als Kind ging er ins Schwimmbad, danach tat sein Fuß weh, Lymphflüssigkeit sammelte sich in seinem rechten Bein. Er bekam eine Infektion, das Bein schwoll an. Elefantiasis kann angeboren sein, durch Mücken ausgelöst werden oder durch Krebs. Holst weiß nicht, warum er die Krankheit bekam. Elefantiasis ist nicht heilbar. Er behielt die Schwellung unter Kontrolle, mit Stützstrümpfen und Massagen.

Sein Leben war nach der Schule in Flensburg ein wenig entgleist, nachdem er Handys im Internet bestellt, die Rechnungen nicht gezahlt und 16.000 Euro Schulden gemacht hatte. Aber er fing sich, machte eine Ausbildung in einem Supermarkt und lernte, über ein Computerspiel, eine Frau kennen, Verena. Sie hatte schwarze Haare, sie mochte Thai-Currys und ihren Nintendo; Holst mochte das alles. Verena hatte 40 Kilogramm Übergewicht, Holst hatte das dicke Bein. Sie heirateten. Holst arbeitete im Supermarkt, bezog ein wenig Hartz IV, arbeitete im Callcenter. Er war arm und zufrieden. Nach sechs Jahren nahm Verena 40 Kilogramm ab, und Holst sah aus dem Fenster, wie auf der Straße ein Sportwagen hielt, am Steuer saß ein anderer Mann. Verena stieg ein.

