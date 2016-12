Gewaltfantasien im Netz Frau Künast besucht die Hassbürger

Dieser Beitrag gehört zu den meistgelesenen SPIEGEL-Plus-Texten 2016 "Mensch Künast, das saudumme Geblöke von Dir und deinem grünen Gesocks will doch keiner mehr hören, pack deine sieben Sachen und zisch ab."

Facebook, 24. März 2016

Renate Künast hat Schnupfen. Sie sagt, eigentlich hätte sie am liebsten abgesagt, tut mir leid, ich kann nicht, es ist was dazwischengekommen, irgendwas, was dafür sorgt, nicht an diesem heißen Junitag mit verstopfter Nase und Kopfschmerzen zu diesem Mann fahren zu müssen.

Sie sitzt im Auto und sagt: Eine blöde Idee.

Künast will in eine Welt reisen, über die sie nicht viel weiß, außer dass sie dort nicht beliebt ist. In dieser Welt nennt man sie nicht Renate Künast, sondern "grünes Gesindel", eine "Schande für Deutschland", eine "Fotze". Ihre Bewohner mögen die gleichen Sachen wie die meisten Menschen. Sie haben Facebook-Profile, auf denen sie ihre Hunde zeigen und Strandbilder posten.

Aber sie schreiben Dinge, die Künast in 60 Jahren noch niemandem direkt ins Gesicht gesagt hat.

Sie wird die Menschen, die sie auf ihrer Facebook-Seite und bei Twitter beschimpfen, so besuchen, wie auch sie in ihr Leben getreten sind, uneingeladen und unangemeldet. Künast sagt, dass ihr die Stimmen aus dem Internet Angst machen. Angst, dass man in fünf Jahren sagen wird, man hätte doch sehen müssen, wo das hinführt, zu Gewalt und Verrohung.

Was sind das für Menschen im Hass-Land?

