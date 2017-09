Flutkatastrophe in Texas "Dad, pass auf die Stromleitung auf"

Nach drei Tagen Sturm und Regen hatte Ryan Craig genug von diesen Bildern im Fernsehen. Von überschwemmten Häusern, von davontreibenden Autos und von Menschen, die auf Dächern hocken. Craig lebt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Montgomery County, 30 Meilen nördlich von Houston. Noch ist er hier vor dem Wasser sicher, aber er wollte nicht tatenlos zusehen, wie Houston in den Fluten versinkt. Er fragte seinen Vater, ob er mitkommen wolle, nach Houston. Sie hatten ja das Boot.

Und so gleiten an diesem Tag Vater und Sohn die Kuykendahl Road entlang, im Norden von Houston. Ryan Craig trägt einen Regenanzug, darüber eine blaue Rettungsweste, sein Vollbart tropft von Wasser. Er hält sich an der Bordwand fest. "Dad, pass auf die Stromleitungen auf", ruft er. Die Leitungen hängen gefährlich niedrig, am Tag zuvor sind zwei Helfer durch einen Unfall mit Stromleitungen, die unter Wasser lagen, gestorben.

Die Kuykendahl Road war bis vor Kurzem eine Straße, die sich durch die Vororte von Houston schlängelte, an Tankstellen, Waschanlagen und Taco-Läden vorbei. Jetzt ist sie ein Fluss in der Farbe dünnen Milchkaffees, mit Strömungen und gefährlichen Untiefen. Aus dem Boot von Ryan Craig betrachtet ist Houston, viertgrößte Metropole der USA, 2,3 Millionen Einwohner, eine Geisterstadt, eine Kulisse aus einem Katastrophenfilm.

