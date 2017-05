SPD Steh auf, du bist gar nicht tot

Und dann kam der Prinz aus Würselen. Ein Mann mit dem Glamour eines Eisenbahnschaffners, braver Bart, meist irgendwie blauer Anzug, Name: Schulz, Martin Schulz. Er kam, als die SPD sich ins Wahljahr schleppte und eigentlich längst klar war: Das wird ein lauer Wahlkampf. Und das wird wieder nichts, in Berlin.

Er kam, und die Partei rieb sich die Augen. Umfragen, die stiegen. Menschen, die diese Partei plötzlich attraktiv fanden und bereit waren, Mitglieder zu werden, junge Menschen sogar, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Interesse an der gebeutelten Partei wuchs: Wie geht es ihr? Wie ist sie, heute, und: Wie könnte sie sein?

Der Zufall gibt einem ein Buch in die Hand, es stammt von Johano Strasser, 78, Philosoph, Schriftsteller, Politologe. SPD-Vordenker, so hieß das mal, interessantes Wort eigentlich, es klingt nach etwas Ausgestorbenem wie Fernsehansagerin oder Libero.

Strasser, in seiner Autobiografie "Als wir noch Götter waren im Mai", schreibt dazu diese Sätze: "Allzu gern würde ich glauben, dass dies meine SPD ist: eine Versammlung kritischer, selbstständiger Köpfe, klar in ihren Grundsätzen und unerschütterbar in ihrem Engagement für die Mühseligen und Beladenen, aber jederzeit bereit, sich der veränderten Realität zu stellen, diskussionsfreudig, misstrauisch gegenüber hohlen Phrasen und bombastischen Inszenierungen, an nichts als der Wahrheit interessiert und mutig, wenn es darum geht, das schlechte Bestehende zu verändern."

Schöne Sätze. Sie taugen als Wegweiser für eine Reise übers Land, eine Reise zur SPD, abseits von Berlin. Wächst da etwas, kehrt etwas wieder? Grundsätze? Selbstbewusstsein? Mut?

