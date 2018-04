Philosoph Precht im Interview Facebook ist gefährlicher als Trump

SPIEGEL: Herr Precht, Mark Zuckerberg musste sich vor dem US-Senat rechtfertigen. US-Präsident Donald Trump greift Amazon an. Die Digitalkonzerne stehen in der Kritik wie nie. Überrascht Sie diese Empörungswelle?

Precht: Einen Stimmungswandel gibt es seit etwa zwei Jahren. Dass Facebook, Google, Amazon und Apple nicht mehr die Guten sind, das ist schon länger klar. Neu ist allerdings, dass man sich empört - und kurioserweise gegen ein Geschäftsmodell, von dem Facebook lebt, seit es Facebook gibt.

SPIEGEL: Sie halten die Empörung für aufgesetzt?

Precht: Warum finden die Menschen es auf einmal unsittlich, dass die Digitalkonzerne machen, was sie immer gemacht haben: Daten abschöpfen, Menschen ausspionieren, Daten weitergeben, Profile erstellen? Sie finden es unsittlich, weil es Trump genutzt hat. Wenn Cambridge Analytica die Daten an Bernie Sanders gegeben hätte, wäre der Aufschrei wahrscheinlich sehr viel kleiner, obwohl der eigentliche Skandal nicht die Weitergabe an Trump war, sondern, dass man Personendaten ohne detaillierte Zustimmung überhaupt kommerziell weitergeben kann.

SPIEGEL: Wen halten Sie für gefährlicher: Donald Trump oder Mark Zuckerberg?

