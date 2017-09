Die wahre Geschichte des Richard Löwenherz Ritter Doof

Mitte der Woche fuhr ein Kleintransporter mit französischem Kennzeichen über die Stadtgrenze von Speyer, im Gepäck einen Sarg aus Blei. Das Behältnis ist winzig, kaum größer als ein Ziegelstein, und schlichter, als man erwarten könnte. Doch das, was darin beerdigt wurde, schrieb Weltgeschichte.

Als die Schatulle im Jahre 1838 bei Grabungen in der Kathedrale von Rouen entdeckt und geöffnet wurde, war nichts mehr von dem Organ zu erkennen, das einst im Brustkorb eines legendären Herrschers geschlagen hatte. Nur bräunlich-weiße Krümel und Stofffragmente waren geblieben vom "Löwenherz" des Richard Plantagenêt, eines der bekanntesten Helden aller Zeiten; den Beinamen verdankt er dem ihm zugeschriebenen Mut und außergewöhnlicher Kampfeskraft.

Der Fund in Rouen, der mithilfe einer Inschrift auf der Innenseite des Deckels identifiziert werden konnte, war speziell, aber nicht sensationell. Man wusste schon damals, dass Löwenherz kurz vor seinem Ableben im April 1199 eine sogenannte Körperteilung verfügt hatte. Das war im Mittelalter nicht unüblich und sollte unter anderem gewährleisten, dass die Untertanen dem verblichenen Herrscher an mehreren Orten gedenken konnten. Sein Körper möge in der Abtei Fontevraud neben dem seines Vaters ruhen, hatte Löwenherz auf dem Sterbebett bestimmt - doch sein Herz müsse nach Rouen, dessen Bewohner ihm stets treu ergeben gewesen seien.

Wie eine Analyse im Jahr 2012 ergab, war mithilfe von Myrrhe, Gänseblümchen und anderen Substanzen versucht worden, den Körperteil vor Verwesung und Gestank zu schützen; doch auch das "Löwenherz" erlitt am Ende ein irdisches Schicksal.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.