NSU-Prozess Der Terror und sein Richter 

Wenn Manfred Götzl kurz vor dem Zornesausbruch steht, erlaubt er sich winzige Momente der Unkonzentriertheit: Er verfällt ins Fränkische. Er sagt "frägt" statt "fragt". Oder er ruft: "Meinen Sie jetzt mich damit?" Sein Gesicht verfärbt sich dann puterrot.

Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie oft Manfred Götzl seit dem 6. Mai 2013 im Schwurgerichtssaal A 101 innerlich einen Tobsuchtsanfall bekam. Fest steht nur: Der Vorsitzende des 6. Strafsenats am Münchner Oberlandesgericht hat in 379 Verhandlungstagen auch an Gelassenheit gewonnen. Notgedrungen.

Götzl, 63, leitet seit mehr als vier Jahren den wichtigsten Rechtsterrorismus-Prozess der Bundesrepublik: das Verfahren gegen Beate Zschäpe wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) sowie gegen die mutmaßlichen Unterstützer Ralf Wohlleben, Holger G., Carsten S. und André E. Der NSU soll neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet, eine Polizistin erschossen, zwei Bombenanschläge verübt und 15 Raubüberfälle begangen haben.

Dass es ein Mammutprozess werden würde, war klar. Aber wohl kaum jemand hätte damit gerechnet, dass er mehr als vier Jahre dauern würde.

