Rio de Janeiro Krieg auf den Hügeln

Die ersten Schüsse an diesem Tag fallen, als die Kinder aus der Schule kommen. Die Polizisten feuern auf Drogenhändler, die sich in Capão verstecken, der ärmsten der zwölf Favelas, die den Complexo do Alemão bilden. Weit über 100.000 Menschen leben hier, eine Großstadt für sich, die sich über mehrere Hügel im Norden von Rio erstreckt.

"Die Polizei baut darauf, dass die Drogenhändler nicht zurückschießen, weil ihre Söhne und Töchter unter den Schulkindern sind", sagt Raull Santiago. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er vor der Schießerei Zuflucht in einer Bar gesucht.

Erst als die Kinder in ihren blau-weißen Schuluniformen in Sicherheit sind, erfolgt die Antwort. Zweimal wummert es dumpf. "Selbst gemachte Granaten", sagt Santiago. "Sie sind meist mit Rasierklingen oder Nägeln gefüllt." Die Drogenhändler hätten aber auch Bazookas, Schnellfeuergewehre und Maschinenpistolen.

Raull Santiago ist Mitbegründer von Papo Reto, einer Gruppe junger Favela-Bewohner, die in sozialen Medien den Alltag im Complexo do Alemão schildern. Sie verstehen sich als Bürgerjournalisten, als Alternative zu den offiziellen Medien, die über die Favelas oft einseitig berichten. Doch in letzter Zeit gleicht ihre Arbeit immer öfter der von Kriegsreportern. In seinem Kalender hat Santiago die Tage mit Kreuzen markiert, an denen geschossen wurde. Die Monate Januar bis Mai gleichen komplett ausgefüllten Lottoscheinen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.