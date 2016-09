Grünen-Spitzenkandidat Habeck: "Ich bin der Underdog"

Martin Lukas Kim / DER SPIEGEL Robert Habeck, Stellvertretender Ministerpräsident und Landesminister in Schleswig-Holstein

SPIEGEL: Herr Habeck, Sie wollen Spitzenkandidat der Grünen für die nächste Bundestagswahl werden. Was macht Sie zum besten Mann, den Ihre Partei im Angebot hat?

Habeck: Ich biete eine Mischung aus dann fünf Jahren Regierungserfahrung und Hunger auf mehr.

SPIEGEL: Sie halten sich für besser geeignet als Ihre männlichen Konkurrenten, Parteichef Cem Özdemir und Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter?

Habeck: Jeder von uns ist anders geeignet. Die Urwahl entscheidet darüber, wie wir Grünen künftig sein wollen. Wir haben in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt über den Bundesrat, viel Verantwortung übernommen. Aber wir haben die Tendenz, uns dafür zu schämen, statt selbstbewusst für Lösungen zu streiten. In der Bundespolitik verkaufen wir uns oft unter Wert. Das will ich ändern.

SPIEGEL: Hofreiter und Özdemir haben keine Ahnung vom Regieren, Sie hingegen schon - ist es das, was Sie uns sagen wollen?