Bayern-Star Lewandowski "Fußball ist Kapitalismus pur"

SPIEGEL: Herr Lewandowski, am Dienstag startet die Champions League. Ist es für Sie der einzige Wettbewerb, den Sie noch ernst nehmen?

Lewandowski: Ich habe diesen Titel noch nie gewonnen, also klar, die Champions League ist schon besonders reizvoll. Zumal es mich immer noch nervt, dass ich das Finale 2013 in London mit Borussia Dortmund verloren habe.

SPIEGEL: Fühlen Sie sich als Fußballer unfertig, wenn Sie diesen Wettbewerb niemals gewonnen haben?

Lewandowski: Natürlich will ich ihn irgendwann gewinnen. Auf der anderen Seite weiß ich, was für eine Lotterie die Champions League ist. Nehmen wir nur die vergangene Saison. Wir waren in einer sehr guten Form, jeder von uns war heiß auf den Titel. Dann verletze ich mich an der Schulter, falle für das Hinspiel gegen Real Madrid aus. Dort verschießen wir dann auch noch einen Elfmeter, und unser Traum zerplatzt. Es liegt auf diesem Topniveau oft an Kleinigkeiten, für die ganz großen Titel muss eben alles zusammenpassen.

SPIEGEL: Die deutsche Meisterschaft haben Sie bereits fünfmal gewonnen. Wird die Bundesliga irgendwann öde?

