Medizin Was das kleinste Düsentriebwerk der Welt im menschlichen Körper soll

Wer durch das menschliche Gefäßsystem reisen könnte, wäre der beste Arzt der Welt. Durch das rund 100.000 Kilometer lange Netz würde er nahezu jeden Winkel des Körpers erreichen, um kaputte Organe zu reparieren oder gefährliche Viren zu killen.

Bisher war das Stoff für Science-Fiction. Im Film "Die phantastische Reise" reisen auf Mikrobengröße geschrumpfte Helfer in einem U-Boot durch die Adern eines Patienten, um in dessen Gehirn ein Gerinnsel zu entfernen.

Jetzt, ein halbes Jahrhundert nach der Filmpremiere, verwandelt sich die Utopie in Realität; die ersten Systeme werden erprobt. "Die Nanowelt ist so greifbar wie nie zuvor", sagt Rainer Haag, 48, der am Institut für Chemie und Biochemie der Freien Universität (FU) Berlin winzige Transporter für Medikamente entwickelt.

Eine Vielzahl von Methoden setzt auf die Mini-Helfer. Forscher vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart haben mit Kollegen aus Spanien und China soeben das kleinste Düsentriebwerk der Welt in Betrieb genommen.

Sie stellten dazu aus Siliziumdioxid Röhrchen her, die mit einem Durchmesser von 220 Nanometern (milliardstel Metern) kleiner als Bakterien sind. Die Nanoröhrchen sind mit dem Enzym Urease beschichtet, das Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid zerlegt; dabei wird Energie frei. Setzt man so ein Röhrchen in eine Flüssigkeit, die Harnstoff enthält, dann bewirkt dessen Spaltung einen Rückstoß - wie bei einem Jet.

