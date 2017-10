Rohingya in Burma "Wenn es eine Hölle gibt"

Im Dschungel von Bangladesch, in einem Lager aus Planen und Bambusverschlägen, an einem Ort im Schlamm, der kein Gesetz kennt und keinen Namen trägt, der nach Exkrementen stinkt, umgeben von Hunderttausenden geflüchteten Rohingya, sitzt ein ehemaliger Gurkenhändler auf dem Lehmboden und betrachtet eine handgeschriebene Liste.

Er ist 38 Jahre alt, Vater von sechs Kindern, ein zierlicher Mann mit eingefallenen Schultern, der eigentlich Ahamed Kabir heißt. Vor einigen Tagen kamen zwei Entwicklungshelfer in sein Zelt im Schlamm und sagten, dass er von nun an der "Maji" sei in diesem Teil des Lagers, der Führer. Er hatte nicht darum gebeten. Seitdem nennen ihn hier alle Maji.

Er hat sich seine Flipflops unter das Gesäß gelegt, damit er nicht nass wird. In seinen Händen hält er ein himmelblaues Notizbuch, das vom Schweiß labberig ist. Er betrachtet die Schrift, als versuchte er, ein Rätsel zu lösen.

Die Entwicklungshelfer, die ihn zum Maji machten, sagten, er solle eine Liste anfertigen. Er soll die Namen seiner Leute aufschreiben, die kein Dach über dem Kopf haben. Maji kann allerdings nicht richtig lesen und schreiben. Die Namen auf dem Papier zu seinen Füßen notierte sein 14-jähriger Bruder.

