Popkultur Ausgerollt

Celeste Sloman / DER SPIEGEL Ex-Verleger Wenner: Seinen Narzissmus unterschätzt

Die Büros des "Rolling Stone" an der Avenue of the Americas in New York sehen aus, wie Arbeitsplätze der untergehenden Medienindustrie heute aussehen - ein großer Raum, darin kleine, durch Zimmerpflanzen notdürftig abgetrennte Ställe aus Schreibtisch und Rechner; dazu Geklapper der Tastaturen, blaues Bildschirmlicht auf den Gesichtern der Redakteure, einige sitzen zumindest in Glasboxen. Doch wer es an diesen Schreckensbildern der modernen Arbeitswelt vorbei bis ganz ans Ende des Großraums schafft, steht plötzlich vor einem holzgetäfelten Büro, Ecklage, kirchengroße Fenster, grüner Marmor, Blick bis zum Central Park, gut 50 Quadratmeter. Hier scheint die Zeit stehen geblieben.

Jann Wenner sitzt hinter einem großen Schreibtisch, dessen äußeres Oval aus Mahagoniholz besteht, während das innere aus Glas ist.

"Bringst du mir mal einen Kaffee?", ruft er seiner Assistentin zu. Dem Gast bietet er keinen an. Neben dem Schreibtisch steht ein Rollator geparkt, der irgendwie nicht in die Szenerie passt.

