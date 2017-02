Karriere Herr Pofalla wird Mensch

Für einen Mann, der als unverbindlich und glatt gilt, erzählt Ronald Pofalla gleich am Anfang ziemlich viel persönliche Sachen. Zum Beispiel, dass er morgens um sechs aufsteht. Immer. Er macht sich dann einen Kaffee und liest die Zeitung. Er kann so früh nichts essen. Dann: zweiter Kaffee. Meist trinkt er drei, bevor er im Büro ist. Zwischendurch macht er sich eine Stulle. Die nimmt er mit ins Büro und isst sie am späten Vormittag. Er sagt "Stulle". Er sagt das ganz bewusst, weil es bodenständig klingt. Heute allerdings, am Montag, ist er früh mit dem Zug von zu Hause gekommen, aus dem Ruhrgebiet, wo er mit seiner Frau die Wochenenden verbringt. Er reist ohne Stulle. Es ist eins, und er hat noch gar nix gegessen.

Pofalla erzählt das alles im Penthouse des Bahn-Turms am Potsdamer Platz, während die Kellnerin, die hier oben nur für uns da ist, die Vorspeise aufträgt. Einen Salat mit Roastbeef. Draußen liegt Berlin im Winterdunst, ein milchiges Licht hüllt die Turmspitze ein wie ein dickes Badetuch. Es ist ganz still. An den Wänden hängt eine Ahnengalerie der Bahn. Mehdorn, halslos, schaut zufrieden und bockig zugleich, der Waldschrat unter den deutschen Managern. Ein Gemälde von Grube gibt es noch nicht, er ist zu diesem Zeitpunkt noch im Amt, sieben Tage noch. Sein Büro befindet sich direkt unter dem Klub.

Es gibt nur einen Fahrstuhl, der ganz nach oben fährt. Es gibt nur einen Tisch, der im Himmel gedeckt ist. Pofallas. Höher speist keine Führungskraft in Berlin. Man kann die Macht und die Leere mit den Händen greifen. Pofalla redet gegen diesen Eindruck an. Er will ein Mensch werden, wie Pinocchio.

