Football-Leaks zu Ronaldo Und noch ein paar Milliönchen mehr

Fußballer von Real Madrid müssen nicht lange überlegen, wo man am besten wohnt in der Stadt. Im Nordwesten der Metropole befindet sich das Villenresort La Finca. Die Anlage liegt 30 Autominuten vom Trainingsgelände entfernt und besteht aus nahezu baugleichen, bunkerartigen Luxushäusern mit Gartenanlage und Pool. Der Eingang zu dem Areal wird streng bewacht. Es gibt kleine Parks und Teiche. Ganz am Rand verläuft eine Joggingstrecke, hier kommen die Bewohner der Außenwelt am nächsten.

Die Real-Stars Gareth Bale und Toni Kroos wohnen in La Finca. Cristiano Ronaldo gehört bereits seit acht Jahren zur Nachbarschaft. Auch sein Berater Jorge Mendes besitzt hier ein Haus. Sie sind enge Freunde. Die beiden lernten sich kennen, als Ronaldo noch als Nachwuchstalent für Sporting Lissabon spielte.

Mendes hatte damals einen gut laufenden Nachtklub und deshalb Zugang zu vielen Profikickern. Ronaldo suchte einen Ratgeber. Sie schlossen sich zusammen und eroberten in den folgenden Jahren mit dem Fußball die Welt. Der eine schoss die Tore, der andere regelte die Geldströme. Inzwischen wissen beide nicht mehr, wohin mit ihren Millionen. Als Mendes vor zwei Jahren in Porto heiratete, schenkte ihm sein Trauzeuge Ronaldo zur Hochzeit eine griechische Insel.

Aber jetzt könnte ihre Reise zu Ende gehen.

